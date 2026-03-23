Turista britânico morre afogado logo após se casar na Colômbia

O turista britânico James Michael Winkles, de 30 anos, que estava viajando para se casar na cidade de Cartagena, na Colômbia, morreu afogado após um mergulho no mar. O jovem estava com a noiva e alguns amigos que acompanharam a cerimônia de casamento na cidade.
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Os britânicos estavam hospedados em um hotel de luxo na área de El Laguito, uma das praias mais procuradas de Cartagena, desde o dia 9 de março. De acordo com o jornal “EL Universal”, Winkles havia desaparecido na noite do sábado (21/3). O corpo do turista só foi encontrado no dia seguinte (22/3), em uma praia próxima dali.
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Testemunhas descreveram que, no momento do desaparecimento do britânico, o mar estava bastante agitado. Os relatos também citam ventos com força de vendaval e ondas grandes e intensas. Uma investigação sobre o caso foi aberta pela polícia colombiana, apesar da morte ter sido considerada acidente.
*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite
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