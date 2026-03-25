Desaparecimento de cientista e general reascende teoria ligada a base de "óvnis"

O desaparecimento da engenheira e cientista Monica Reza, de 60 anos, referência em projetos aeroespaciais nos Estados Unidos, intriga autoridades. Em junho de 2025, ela sumiu sem deixar rastros durante uma trilha na Floresta Nacional de Angeles, na Califórnia, apesar das buscas intensas com helicópteros, cães farejadores e voluntários.

Meses depois, em fevereiro de 2026, aconteceu o desaparecimento do general da reserva William McCasland no estado do Novo México. Segundo informações divulgadas, ele foi visto pela última vez em sua residência e sumiu em um curto intervalo de tempo, deixando para trás objetos pessoais como celular e óculos. O caso mobiliza forças policiais e agências federais, incluindo o FBI.

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Apesar de não haver confirmação oficial de ligação direta entre os dois desaparecimentos, há um ponto em comum que chama atenção. Monica e McCasland tiveram trajetórias profissionais que se cruzaram em projetos voltados ao desenvolvimento de materiais avançados para uso aeroespacial e militar.

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Monica Reza construiu a carreira na Aerojet Rocketdyne, companhia que mantém contratos com a NASA e com centros de pesquisa da Força Aérea. Seu trabalho envolvia o desenvolvimento de ligas metálicas de alta performance utilizadas em motores de foguetes e sistemas reutilizáveis.

Já McCasland ocupou cargos estratégicos na Força Aérea, com atuação em laboratórios de pesquisa voltados a tecnologias espaciais e materiais avançados. Ao longo da carreira, liderou projetos considerados sensíveis sobre inovação militar.

O histórico do general também o colocou, ainda que de forma indireta, no centro de teorias associadas ao incidente de Roswell, episódio que alimenta especulações há décadas. O caso, ocorrido em 1947 no Novo México, envolveu destroços inicialmente atribuídos a um “disco voador".

Embora o governo dos Estados Unidos negue qualquer relação com tecnologia extraterrestre, o caso continua sendo citado em debates e teorias conspiratórias.

Especialistas ouvidos por veículos internacionais destacam que, até o momento, não há evidências concretas que sustentem qualquer ligação entre os desaparecimentos e esses episódios históricos ou projetos confidenciais. Ainda assim, o fato de ambos terem atuado em áreas estratégicas contribui para o interesse público e a repercussão dos casos.

No caso de Monica, investigadores consideram hipóteses como acidente durante a trilha ou desorientação em área de mata densa, embora a ausência total de vestígios dificulte conclusões. Já no desaparecimento de McCasland, a falta de sinais de invasão ampliam as dúvidas sobre o que pode ter ocorrido.

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Familiares do general afirmam que ele não apresentava problemas de saúde que pudessem justificar um sumiço repentino, como quadros de demência. Também descartam, até o momento, qualquer motivação relacionada ao passado militar.

As investigações seguem em andamento, mas sem avanços divulgados publicamente. Enquanto isso, os dois casos continuam cercados por incertezas e alimentam diferentes interpretações, que vão de explicações plausíveis a teorias ainda sem comprovação.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe