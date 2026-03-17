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Mistério nos EUA: general de caso de ufologia famoso desaparece

Militar trabalhava em laboratório de pesquisa ligado a OVNIs. Desaparecimento ocorreu no estado do Novo México

O major-general da reserva da força aérea norte-americano, William Neil McCasland está desaparecido desde 27 de fevereiro de 2026 - (crédito: Reproduçaõ/ US Air Force)
O major-general da reserva da força aérea norte-americano, William Neil McCasland está desaparecido desde 27 de fevereiro de 2026 - (crédito: Reproduçaõ/ US Air Force)

O major-general da reserva da força aérea norte-americano William Neil McCasland, de 68 anos, desapareceu na pequena cidade de Roswell, no estado do Novo México. A principal fonte de renda da cidade vem do turismo relacionado à ufologia, investigação de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs)  e fenômenos celestes inexplicados. O local ganhou a fama em 1947, quando alguns militares dos EUA anunciaram que haviam recuperado destroços de OVNIs, o que negaram posteriormente.

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McCasland é comandante da Base Aérea e Laboratório de Pesquisa de Wright-Patterson, grande instalação militar no estado de Ohio, mesmo local para onde os destroços de 1947 teriam sido levados. A última vez que o major-general foi visto foi por volta das 10 horas da manhã do dia 27 de fevereiro, deixando para trás o celular e os óculos.

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O Departamento Federal de Investigação (FBI), a polícia local e outras agências federais participam das buscas. De acordo com a esposa de McCasland, Susan Wilkerson, ele não sofre de problemas como demência ou Alzheimer. Na rede social Facebook ela disse acreditar que seja improvável que o marido tenha sido levado para que “extraísse segredos antigos dele”.

O desaparecimento do militar se tornou fonte de combustível para teorias da conspiração envolvendo alienígenas. A maioria delas diz que McCasland teria informações confidenciais sobre extraterrestres. O militar entrou para a reserva da Força Aérea em 2013, depois de alegar confusão mental, fato que fomentou ainda mais as teorias.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite

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Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 17/03/2026 17:24
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