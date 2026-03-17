Mistério nos EUA: general de caso de ufologia famoso desaparece

O major-general da reserva da força aérea norte-americano William Neil McCasland, de 68 anos, desapareceu na pequena cidade de Roswell, no estado do Novo México. A principal fonte de renda da cidade vem do turismo relacionado à ufologia, investigação de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) e fenômenos celestes inexplicados. O local ganhou a fama em 1947, quando alguns militares dos EUA anunciaram que haviam recuperado destroços de OVNIs, o que negaram posteriormente.
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McCasland é comandante da Base Aérea e Laboratório de Pesquisa de Wright-Patterson, grande instalação militar no estado de Ohio, mesmo local para onde os destroços de 1947 teriam sido levados. A última vez que o major-general foi visto foi por volta das 10 horas da manhã do dia 27 de fevereiro, deixando para trás o celular e os óculos.
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O Departamento Federal de Investigação (FBI), a polícia local e outras agências federais participam das buscas. De acordo com a esposa de McCasland, Susan Wilkerson, ele não sofre de problemas como demência ou Alzheimer. Na rede social Facebook ela disse acreditar que seja improvável que o marido tenha sido levado para que “extraísse segredos antigos dele”.
O desaparecimento do militar se tornou fonte de combustível para teorias da conspiração envolvendo alienígenas. A maioria delas diz que McCasland teria informações confidenciais sobre extraterrestres. O militar entrou para a reserva da Força Aérea em 2013, depois de alegar confusão mental, fato que fomentou ainda mais as teorias.
*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite
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