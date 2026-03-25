Reino Unido autoriza interceptar navios da "frota fantasma" russa

Um petroleiro russo ligado à Venezuela já havia sido interceptado pelos Estados Unidos em janeiro - (crédito: Hakon Rimmereid)

O Exército britânico poderá interceptar e apreender navios sancionados pertencentes à "frota fantasma" russa caso estes entrem nas águas territoriais do Reino Unido, anunciou nesta quarta-feira (25) Downing Street em um comunicado.

"As Forças Armadas britânicas e as forças de segurança poderão interceptar navios sancionados pelo Reino Unido que transitem por águas britânicas", diz o comunicado do gabinete do primeiro-ministro, o trabalhista Keir Starmer.

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Londres sancionou 544 embarcações suspeitas de pertencer a essa "frota fantasma" russa, composta principalmente por antigos petroleiros, com a qual Moscou contorna as sanções ocidentais impostas em resposta à invasão da Ucrânia em 2022.

"O Reino Unido apertará o cerco em torno dessa frota, fechando suas águas, incluindo o canal da Mancha, aos navios sancionados. Os operadores serão obrigados a desviar para rotas mais longas e custosas, ou correrão o risco de serem detidos pelas forças britânicas", afirma o texto.

Cada operação desse tipo será submetida à aprovação do governo.

A decisão ocorre após Washington anunciar um alívio temporário de algumas restrições ao petróleo russo, para conter a alta dos preços do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio.

O presidente russo "Vladimir Putin está esfregando as mãos (...) porque acredita que a alta dos preços do petróleo lhe permitirá encher os cofres", declarou Keir Starmer, citado no comunicado.

"Por isso, estamos endurecendo ainda mais contra sua frota fantasma", acrescentou. Segundo Londres, "75% do petróleo russo é transportado por essa frota deteriorada".

Em janeiro, o Reino Unido afirmou apoiar Washington em uma operação americana destinada a apreender no Atlântico Norte um petroleiro ligado à Rússia, o "Marinera", anteriormente conhecido como "Bella 1".

França, Bélgica, Finlândia e outros países europeus também interceptaram recentemente navios suspeitos de burlar as sanções e pertencentes, segundo as autoridades, a essa "frota fantasma" russa.

"Após a interceptação de um navio, poderão ser iniciados processos penais contra os proprietários, operadores e a tripulação, por violação da legislação britânica de sanções", indicou Downing Street.

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