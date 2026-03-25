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Júri condena Meta e YouTube sobre caso de dependência em redes sociais

Decisão faz parte de um processo histórico sobre vício em redes sociais

Julgamento alerta para os riscos das redes sociais - (crédito: Panos Sakalakis/Unsplash)
Julgamento alerta para os riscos das redes sociais - (crédito: Panos Sakalakis/Unsplash)

As empresas de tecnologia Google e Meta foram consideradas, nesta quarta-feira (25/3), como culpadas por contribuir com a criação de uma crise de saúde mental entre adolescentes por meio do Instagram e do YouTube. A decisão faz parte de um processo histórico sobre vício em redes sociais. 

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Um júri de Los Angeles, dos Estados Unidos, considerou a Meta responsável por indenizações no valor de US$ 4,2 milhões (R$ 22 milhões). Já a Google, por US$ 1,8 milhão (R$ 9,4 milhões).

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Uma jovem de 20 anos, moradora da cidade de Chico, na Califórnia, foi a peça central da existência do processo. Ela afirmou ter se viciado nas plataformas ainda enquanto menor de idade. O vício, de acordo com ela, se formou por causa dos designs dos aplicativos. O uso intensivo, de acordo com a mulher, agravou um quadro de depressão, além de ter gerado pensamentos suicidas. Dessa forma, veio o pedido de responsabilização das empresas.   

Após o julgamento, que teve um mês de duração, a Meta argumentou que as dificuldades enfrentadas por Kaley são questões separadas do uso das redes sociais. Foi descrito que ela teria uma "vida conturbada em casa". "Nenhum dos terapeutas dela identificou o uso de redes sociais como a causa para as dificuldades mentais", ressaltou a defesa.

Enquanto isso, o YouTube tomou posicionamento diferente. A empresa afirmou que Kaley fazia uso equivocado da plataforma. De acordo com a defesa, a empresa funciona como algo semelhante à televisão, e não como uma rede social. Dados indicaram que ela passou cerca de um minuto por dia no YouTube Shorts, aba da plataforma semelhante ao formato de feed, também existente no Instagram. 

O Snapchat e o TikTok eram, da mesma forma, réus no processo. No entanto, fizeram um acordo com Kaley antes do julgamento começar. Porém, os termos não foram divulgados.

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 25/03/2026 18:18 / atualizado em 25/03/2026 18:43
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