Júri condena Meta e YouTube sobre caso de dependência em redes sociais

As empresas de tecnologia Google e Meta foram consideradas, nesta quarta-feira (25/3), como culpadas por contribuir com a criação de uma crise de saúde mental entre adolescentes por meio do Instagram e do YouTube. A decisão faz parte de um processo histórico sobre vício em redes sociais.

Leia também: Meta firma acordo na Justiça para impedir trabalho infantil irregular nas redes



Um júri de Los Angeles, dos Estados Unidos, considerou a Meta responsável por indenizações no valor de US$ 4,2 milhões (R$ 22 milhões). Já a Google, por US$ 1,8 milhão (R$ 9,4 milhões).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Uma jovem de 20 anos, moradora da cidade de Chico, na Califórnia, foi a peça central da existência do processo. Ela afirmou ter se viciado nas plataformas ainda enquanto menor de idade. O vício, de acordo com ela, se formou por causa dos designs dos aplicativos. O uso intensivo, de acordo com a mulher, agravou um quadro de depressão, além de ter gerado pensamentos suicidas. Dessa forma, veio o pedido de responsabilização das empresas.

Após o julgamento, que teve um mês de duração, a Meta argumentou que as dificuldades enfrentadas por Kaley são questões separadas do uso das redes sociais. Foi descrito que ela teria uma "vida conturbada em casa". "Nenhum dos terapeutas dela identificou o uso de redes sociais como a causa para as dificuldades mentais", ressaltou a defesa.

Leia também: Meta anuncia compra de rede social criada para interação entre agentes de IA



Enquanto isso, o YouTube tomou posicionamento diferente. A empresa afirmou que Kaley fazia uso equivocado da plataforma. De acordo com a defesa, a empresa funciona como algo semelhante à televisão, e não como uma rede social. Dados indicaram que ela passou cerca de um minuto por dia no YouTube Shorts, aba da plataforma semelhante ao formato de feed, também existente no Instagram.

O Snapchat e o TikTok eram, da mesma forma, réus no processo. No entanto, fizeram um acordo com Kaley antes do julgamento começar. Porém, os termos não foram divulgados.