Ataques a instalações do Irã serão suspensas por mais 10 dias, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (26/3) que os EUA estenderão a suspensão dos ataques contra as instalações de energia iraniana por mais 10 dias. Por meio da rede social Truth Social, o republicano afirmou que, agora, os ataques continuarão interrompidos até o próximo dia 6 de abril, segunda-feira. Anteriormente, o prazo estava marcado para acabar nesta sexta-feira (27/3).

"A pedido do governo iraniano, esta declaração serve para informar que estou suspendendo o período de destruição de usinas de energia por 10 dias, até segunda-feira, 6 de abril de 2026, às 20h, horário do leste dos EUA. As negociações estão em andamento e, apesar das declarações errôneas em contrário da mídia de notícias falsas e de outros, estão indo muito bem", disse o presidente. A publicação foi feita logo após o fechamento dos mercados.

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O anúncio de suspensão inicial com prazo até sexta foi feito na última segunda-feira (23/3). A causa para o primeiro interrompimento foi "conversas muito boas e produtivas sobre uma resolução completa e total de nossas hostilidades no Oriente Médio" com o Irã, segundo Trump.

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"Com base no teor e no tom dessas conversas detalhadas, construtivas e aprofundadas, que continuarão ao longo da semana, determinei que o Departamento de Guerra adie quaisquer ataques contra usinas e infraestrutura energética iraniana por um período de cinco dias, sujeito ao sucesso das reuniões e discussões em andamento", disse o republicano, na segunda.