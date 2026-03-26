Candidata a miss se atrapalha com dentadura em apresentação

Uma participante do Miss Grand Thailand 2026, o concurso nacional de miss realizado na Tailândia, passou por apuros em cima do palco ao se atrapalhar com os dentes falsos. Enquanto participava de uma das etapas preliminares do concurso, nessa quarta-feira (25/3), a dentadura esteve perto de cair.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Representante da província de Pathum Thani, Kamolwan Chanago fazia uma apresentação quando os dentes se soltaram. Ao perceber a situação, a candidata vira de costas para ajeitá-los e resolver o problema. Em seguida, ela volta a olhar para a plateia e consegue completar o discurso. Ao final, até um sorriso Kamolwan consegue esboçar.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Assista ao momento em que a candidata a miss se atrapalha com os dentes falsos:
DENTAL VENEERS FELL OFF DURING PRESENTATION!— Lady Min ???? (@medi_life25) March 26, 2026
Kamolwan Changago, representing Pathum Thani province, had a minor accident when her dental veneers fell off during her presentation at the Miss Grand Thailand 2026 preliminary rounds. pic.twitter.com/qXmTCHqAJJ
A Miss Grand Thailand 2026 será eleita no sábado (28/3). A coroação ocorrerá em Bangkok, capital do país. A grande vencedora representará a Tailândia no Miss Grand International 2026, na Índia.
