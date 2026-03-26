Candidata a miss se atrapalha com dentadura em apresentação

Candidata a Miss Grand Thailand 2026 se atrapalha com dentadura em apresentação - (crédito: Reprodução / X / @medi_life25)

Uma participante do Miss Grand Thailand 2026, o concurso nacional de miss realizado na Tailândia, passou por apuros em cima do palco ao se atrapalhar com os dentes falsos. Enquanto participava de uma das etapas preliminares do concurso, nessa quarta-feira (25/3), a dentadura esteve perto de cair. 

Representante da província de Pathum Thani, Kamolwan Chanago fazia uma apresentação quando os dentes se soltaram. Ao perceber a situação, a candidata vira de costas para ajeitá-los e resolver o problema. Em seguida, ela volta a olhar para a plateia e consegue completar o discurso. Ao final, até um sorriso Kamolwan consegue esboçar. 

Assista ao momento em que a candidata a miss se atrapalha com os dentes falsos: 

A Miss Grand Thailand 2026 será eleita no sábado (28/3). A coroação ocorrerá em Bangkok, capital do país. A grande vencedora representará a Tailândia no Miss Grand International 2026, na Índia.

Gabriel Botelho

No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

postado em 26/03/2026 16:30
