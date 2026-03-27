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Ataque de estudante em escola no Chile deixa funcionária morta e feridos

Atentado foi cometido por estudante com faca em Calama, norte do Chile

Familiares das vítimas aguardam do lado de fora de estação de polícia em Calama, na região norte do Chile, cidade onde o crime foi cometido - (crédito: AFP)
Familiares das vítimas aguardam do lado de fora de estação de polícia em Calama, na região norte do Chile, cidade onde o crime foi cometido - (crédito: AFP)

Uma supervisora escolar de 59 anos foi morta e outras quatro pessoas ficaram feridas após um ataque com faca cometido por um estudante nesta sexta-feira (27/3), no Instituto Obispo Silva Lezaeta, localizado na cidade de Calama, na região norte do Chile. Três dos feridos são menores de idade, enquanto uma outra também é funcionária da instituição, segundo informou o governo.

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Trinidad Steinert, ministra da Segurança, confirmou o ocorrido. "Por enquanto, fomos informados do falecimento de uma inspetora do colégio", afirmou. Ela ainda acrescentou que a outra funcionária ferida no ataque se encontra "em uma situação grave".

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O governador da região de Antofagasta, onde fica a cidade de Calama, Ricardo Díaz, disse que o estudante portava líquidos inflamáveis, o que levou os investigadores a trabalharem com a hipótese de que o ataque foi premeditado.

Díaz descreveu a situação como "extremamente grave", mas afirmou que não havia detalhes disponíveis sobre os motivos do agressor.

*Com informações de agências internacionais.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 27/03/2026 21:44
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