Polícia francesa impede atentado diante do Bank of America em Paris

A polícia francesa impediu neste sábado (23) um atentado diante dos escritórios do Bank of America em Paris ao deter um homem que se preparava para ativar um artefato explosivo, informou a AFP com base em fontes próximas ao caso.
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O Departamento Nacional Antiterrorista (Pnat) assumiu imediatamente o caso e abriu uma investigação por "tentativa de destruição por meio de incêndio ou método perigoso em relação com uma organização terrorista".
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Os fatos ocorreram por volta das 3h30 (0h30 no horário de Brasília), na rua Boétie, no centro-oeste de Paris, onde os agentes detiveram um homem que havia acabado de colocar um artefato explosivo artesanal diante do banco.
O suspeito foi colocado sob custódia policial, confirmou o Pnat.
O artefato era composto por um galão transparente de 5 litros com líquido e um sistema de ignição, segundo uma fonte.
A carga incluía um petardo com cerca de 650 gramas de material explosivo, indicam os primeiros indícios.
O dispositivo foi levado ao laboratório da Prefeitura de Polícia de Paris para análise.
A investigação ficará a cargo da seção antiterrorista da brigada criminal da polícia judiciária de Paris e da Direção-Geral de Segurança Interna.
Em uma mensagem na rede X, o ministro do Interior, Laurent Nuñez, afirmou que "a vigilância se mantém mais do que nunca em um nível muito alto" e elogiou a intervenção dos agentes.
Desde o início da guerra no Oriente Médio, o governo intensificou alertas de segurança para proteger opositores iranianos, locais judaicos e interesses americanos.