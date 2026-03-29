Domingo de Ramos abre a Semana Santa na Catedral de Brasília

A Catedral Metropolitana de Brasília foi palco, na manhã deste domingo (29/3), de uma das celebrações mais simbólicas do calendário cristão, o Domingo de Ramos, que marca a abertura da Semana Santa. Com ramos nas mãos, fiéis participam de missas, procissões, orações e cantos litúrgicos, relembrando a entrada de Jesus em Jerusalém, episódio que antecede sua crucificação, morte e ressurreição.

Logo nas primeiras horas do dia, às 8h, a Santa Missa com bênção dos ramos foi celebrada pelos padres Severino e Arthur, reunindo devotos em um clima de fé e contemplação. Ao longo da manhã, a programação segue com procissão e nova bênção dos ramos no estacionamento da Cúria, às 10h, seguida da missa das 10h30, presidida pelo arcebispo Dom Paulo Cezar Costa. À noite, às 18h, outra celebração está prevista, também com bênção dos ramos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A data é considerada uma das mais importantes para os cristãos, pois dá início à Semana Santa, período que relembra os últimos momentos da vida de Jesus Cristo. Durante toda a semana, a Catedral receberá uma série de celebrações que devem reunir grande número de fiéis do Distrito Federal.













Na próxima quinta-feira (2/4), será celebrada a Missa do Crisma, às 9h30, com a participação de todo o clero. À noite, às 20h, ocorre a tradicional Missa de Lava-pés, presidida por Dom Paulo Cezar Costa, que simboliza o gesto de humildade de Jesus ao lavar os pés dos discípulos.

Leia também: Passeio com ônibus sustentável promove turismo verde em meio ao concreto

Já na Sexta-Feira Santa (3/4), às 15h, será realizada a Celebração da Paixão do Senhor, momento marcado por reflexão e silêncio, lembrando o sofrimento e a morte de Cristo na cruz. No Sábado Santo, às 20h, acontece a Vigília Pascal, considerada uma das celebrações mais importantes do calendário litúrgico, marcando a passagem da morte para a vida, com a ressurreição de Jesus.

Encerrando a programação, o Domingo de Páscoa contará com três missas: às 8h, às 10h30, também presidida por Dom Paulo Cezar Costa, e às 18h, celebrando a ressurreição de Cristo, fundamento da fé cristã.

A expectativa é de que milhares de fiéis participem das celebrações ao longo da semana, mantendo viva uma tradição que atravessa séculos e reforça valores de fé, esperança e renovação.