Após crise, Netanyahu libera acesso de cardeal à Basílica em Jerusalém

"Instruí as autoridades competentes para que concedam ao cardeal acesso total e imediato à Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém", escreveu o premiê no X - (crédito: GIL COHEN-MAGEN / POOL / AFP)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi às redes sociais neste domingo (29/3) informar que as autoridades de segurança em Jerusalém permitirão o acesso do cardeal Pierbattista Pizzaballa à Basílica do Santo Sepulcro. "Instruí as autoridades competentes para que concedam ao cardeal acesso total e imediato à Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém", escreveu o premiê no X.

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O bloqueio ao patriarca, fato inédito em séculos, ocorreu justamente no dia que marca o início da Semana Santa para a Igreja Católica. A medida foi condenada pela chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, que denunciou uma "violação da liberdade religiosa". Israel alegou motivações de segurança para o fechamento do templo.

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O Patriarcado Latino, diocese católica com fiéis em Israel, nos territórios palestinos, na Jordânia e no Chipre, informou que a polícia impediu a entrada de Pizzaballa e do pároco na Igreja do Santo Sepulcro no momento em que pretendiam celebrar a missa do Domingo de Ramos.

"Como resultado, e pela primeira vez em séculos, os dirigentes da Igreja foram impedidos de celebrar a missa do Domingo de Ramos na Igreja do Santo Sepulcro", diz o comunicado oficial do Patriarcado.

*Com informações da Agência France-Press

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