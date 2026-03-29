Avião milionário dos EUA é destruído por ataque do Irã na Arábia Saudita

Imagens que circulam pelas redes sociais e que foram verificadas pela Agência France-Presse mostram um avião de espionagem E-3 Sentry dos Estados Unidos completamente destruído após ataques de drones do Irã em uma base norte-americana na Arábia Saudita. O ataque ocorreu neste domingo (29/3). A aeronave é avaliada em U$S 270 milhões.
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O modelo é usado para coordenação e logística militar, sendo fundamental para ações coordenadas de ataque e defesa. Segundo informações do jornal The New York Times, pelo menos 12 militares ficaram feridos.
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Estima-se que os EUA tenham 16 aeronaves do tipo em operação.