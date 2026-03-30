Mistério no espaço: astronauta perde a voz em missão da Nasa

O astronauta Michael Fincke, da Agência Espacial Norte-Americana (a Nasa, na sigla em inglês), revelou que foi ele quem sofreu um episódio médico misterioso a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) em janeiro, quando perdeu a capacidade de falar de forma repentina e sem explicação até o momento.
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Segundo Fincke, o problema surgiu em 7 de janeiro, durante o jantar. “Foi completamente inesperado. Aconteceu de forma incrivelmente rápida”, contou. Ele não sentiu dor, mas os colegas perceberam que algo estava errado e agiram rapidamente para garantir sua segurança. As informações são do jornal americano The New York Times.
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A missão Crew-11, que incluía também Zena Cardman (NASA), Kimiya Yui (JAXA) e Oleg Platonov (Roscosmos), começou em agosto e estava programada para terminar em fevereiro, após a chegada da próxima equipe, a Crew-12. No entanto, a falta de equipamentos médicos adequados na ISS levou à decisão de retornar à Terra antecipadamente. A cápsula pousou no Oceano Pacífico em 15 de janeiro.
Foi a primeira vez, em 25 anos de operação da estação, que astronautas retornaram antes do previsto por motivos médicos. Todos os quatro tripulantes foram avaliados em hospital terrestre, garantindo também a privacidade do astronauta afetado.
Fincke, que acumula 549 dias no espaço, disse que os exames descartaram ataques cardíacos e AVCs, e que os médicos ainda não sabem exatamente o que causou o episódio. “Estamos quase 100% certos de que isso está relacionado ao ambiente espacial”, afirmou.
O astronauta admitiu sentir frustração por interromper a missão antes do tempo. "Ainda tínhamos mais um mês pela frente. Sinto que deixei meus colegas na mão”, disse, embora garanta que a equipe da Nasa o tenha tranquilizado quanto à situação.