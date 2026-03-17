Chefão da NASA quer reclassificar Plutão novamente como planeta

Já se passaram duas décadas desde que Plutão foi destituído do status de planeta. Recentemente, Jared Isaacman, chefe da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA), questionou a decisão tomada há vinte anos, dizendo que pretende reclassificar Plutão como um planeta.

Em entrevista ao portal de notícias Daily Mail, Isaacman disse que a ideia da reclassificação veio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Eu apoio 100% o presidente Trump em tornar Plutão grande novamente.”, defendeu o chefe da NASA. O último chefe da instituição no governo Trump de 2019, Jim Brinde Stine, já havia declarado que apoiava a mudança.

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O debate sobre como o corpo celeste deve ser classificado se estende por anos. Parte da comunidade científica defende a classificação como planeta e a outra parte é contrária a ideia. Para ser classificado como um planeta, um corpo celeste deve orbitar a própria estrela além de ser grande o suficiente para ser esférico.

Plutão tem cerca de 2.250 quilômetros de diâmetro, mas não tem força gravitacional para limpar a órbita de detritos, por isso foi classificado como planeta anão em 2006. O corpo celeste está localizado além de uma área do sistema solar chamada de Cinturão de Kuiper, periferia do sistema solar.

No entanto, mesmo que a maior agência espacial do mundo pense assim, isso ainda não é o suficiente para a reclassificação. Importantes cientistas como Alan Stern, principal pesquisador do planeta anão pela própria NASA, é contra a mudança. Até hoje, o único objeto feito por humanos a explorar Plutão foi a sonda da NASA, New Horizons, que no ano de 2025 sobrevoou o planeta.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

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