Quem são os quatro astronautas da missão Artemis II em órbita na Lua?

A missão valida tecnologias, testa o desempenho humano em espaço profundo e prepara o caminho para a Artemis III - (crédito: Divulgação/NASA)

A missão Artemis II tem lançamento previsto para esta quarta-feira (1/4) com a promessa recolocar humanos no entorno da Lua pela primeira vez desde 1972, quando ocorreu a última viagem do programa Apollo. Com duração estimada de cerca de dez dias, o voo não prevê pouso, mas é considerado um passo essencial para validar, com tripulação a bordo, os sistemas que serão usados nas próximas missões lunares.

O lançamento será realizado a partir do Centro Espacial Kennedy no estado da Flórida, nos Estados Unidos, com o foguete Space Launch System, o mais potente já desenvolvido pela Nasa. No topo, a cápsula Orion será responsável por levar os astronautas ao espaço profundo. Após atingir a órbita terrestre, a nave executa a injeção translunar, entrando em rota direta para a Lua e iniciando uma viagem que ultrapassa 370 mil quilômetros da Terra.

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À frente da missão está Reid Wiseman, comandante da tripulação. Ex-piloto da Marinha dos Estados Unidos, ele acumulou experiência em missões anteriores na Estação Espacial Internacional e também já liderou o escritório de astronautas da Nasa. Na Artemis II, será responsável por coordenar todas as operações, garantir a segurança da equipe e conduzir decisões estratégicas durante o voo.

O piloto Victor Glover atua diretamente no controle da nave Orion. Com formação em engenharia e carreira como piloto de testes da Marinha, ele já participou de missões espaciais e agora assume a função de operar os sistemas de navegação e desempenho da cápsula. Glover também entra para a história como o primeiro homem negro a integrar uma missão tripulada rumo ao entorno da Lua.

Entre os especialistas de missão, Christina Koch se destaca pelo histórico na exploração espacial. Engenheira elétrica, ela participou de expedições de longa duração e detém o recorde feminino de permanência contínua no espaço, com mais de 300 dias em órbita. Na Artemis II, será responsável por monitorar os sistemas internos da nave, conduzir experimentos e apoiar as operações, além de se tornar a primeira mulher a viajar tão longe da Terra.

Fechando a equipe, Jeremy Hansen representa a Agência Espacial Canadense. Coronel da Força Aérea do Canadá e piloto experiente, ele participa de sua primeira missão espacial. Como especialista de missão, terá papel importante na coleta de dados, observação do ambiente espacial e suporte técnico à tripulação. Sua presença marca a primeira participação de um canadense em uma missão tripulada ao redor da Lua.

Durante o trajeto, a cápsula Orion sobrevoa a Lua a altitudes que variam entre 4.800 e 14.500 quilômetros. Um dos momentos mais desafiadores ocorre na passagem pelo lado oculto do satélite, quando a comunicação com a Terra é interrompida temporariamente. Nesse período, a tripulação precisa operar de forma totalmente autônoma, colocando à prova todos os sistemas testados.



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A missão valida tecnologias, testa o desempenho humano em espaço profundo e prepara o caminho para a Artemis III, que prevê o retorno de astronautas à superfície lunar. Ao fim da viagem, a cápsula retorna à Terra e pousa no oceano, encerrando uma jornada que retorna a presença humana além da órbita terrestre e abre novas possibilidades para o futuro.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite