Homem detalha em desenhos a experiência de quase-morte

O desenho do rapaz foi comparado a uma espécie de mapa ou diagrama, e descreve as visões que ele teve durante uma experiência de quase morte - (crédito: Reprodução/ redes sociais)

Um homem chamado Yusuff Shakur se tornou viral neste mês de março após compartilhar nas redes sociais uma experiência de quase morte através de um desenho. A ilustração foi comparada a uma espécie de mapa ou diagrama, tendo sido feito cerca de dois anos depois de Yusuff ser declarado clinicamente como morto.

As "visões" de Yusuff chocaram os internautas por apresentarem conceitos de diferentes crenças de diversos lugares do mundo.

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Nos relatos, Yusuff faz uma representação do universo onde pessoas estão conectadas por fios em diferentes camadas. No topo do desenho há esfera onde todas as pessoas estão conectadas e que, segundo o próprio Yusuff, representa algo como uma consciência coletiva. Não foram divulgadas informações da nacionalidade de Yusuff nem informações sobre o estado de saúde ou o que teria quase causado a morte do rapaz.

Na parte de baixo do desenho é possível ver o planeta terra povoado por humanos, representando um ponto de partida para a vida. Os personagens do desenhos são todos conectados por fios, que conectam esses indivíduos às “múltiplas camadas da realidade”. Yusuff também relatou que a visão parecia um “jogo de tabuleiro”, onde todo o planeta e as pessoas nele podiam ser vistos ao mesmo tempo.

Na esfera localizada no topo, Yusuff relatou ter visto uma mulher, cuja alma brilhava mais que todas as outras. Na visão do rapaz, essa mulher usava uma coroa de flores, e dizia para ele as palavras: “Não tenha medo”. No “sonho quase morte”, ele descreveu também poder sentir os fios que conectavam as almas.

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Os relatos de Yusuff se assemelham a conceitos da teosofia, movimento espiritual que surgiu no século XIX, e que acredita que a sabedoria divina pode ser alcançada na busca pela verdade. A teosofia também acredita que o corpo físico e a alma do indivíduo estão ligadas por três fios, o da vida, a da consciência e o da criatividade.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

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