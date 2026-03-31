Ataque israelense deixa 7 mortos em Beirute, afirmam autoridades libanesas

Socorristas se reúnem próximo de um veículo alvo de ataque aéreo israelense na área de Khalde, ao sul de Beirute - (crédito: FADEL ITANI/AFP)

O Exército israelense afirmou nesta quarta-feira (1º, data local) que "atacou um comandante de alto escalão" e um "terrorista" de Hezbollah em Beirute, em uma ação que deixou sete mortos, segundo o governo libanês.

"Há pouco, em dois ataques separados na região de Beirute, as IDF [Forças de Defesa de Israel, na sigla em inglês] atacaram um comandante de alto escalão do Hezbollah e outro terrorista", informou o Exército israelense.

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De acordo com a instituição militar, a segunda pessoa atacada também era integrante do Hezbollah.

O Ministério da Saúde libanês indicou em comunicado que "o ataque do inimigo israelense no distrito de Jnah, em Beirute, resultou em cinco mártires e 21 feridos, segundo um balanço inicial".

Outro ataque que atingiu um veículo em Jaldeh, ao sul de Beirute, matou duas pessoas e feriu outras três, acrescentou o ministério libanês em outro comunicado.