Israel ocupará partes do sul do Líbano após a guerra, diz ministro

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou nesta terça-feira (31) que as forças militares de seu país ocuparão partes do sul do Líbano assim que concluir a guerra que mantém contra o grupo islamista pró-Irã Hezbollah.
"Ao final da operação, as FDI (Forças de Defesa de Israel) se estabelecerão em uma zona de segurança dentro do Líbano, em uma linha defensiva contra os mísseis antitanque, e manterão o controle de segurança de toda a região até o Litani", o rio que corre quase 30 km ao norte da fronteira entre os dois países, afirmou Katz em um vídeo divulgado por seu gabinete.
O ministro acrescentou que centenas de milhares de libaneses deslocados serão impedidos de retornar até que a segurança no norte de Israel esteja garantida. Ele acrescentou que "todas as casas das localidades adjacentes à fronteira no Líbano serão demolidas seguindo o modelo de Rafah e Beit Hanoun, em Gaza".