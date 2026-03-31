Avião militar russo cai na Crimeia e deixa 29 mortos

Um avião militar russo Antonov-26 caiu enquanto sobrevoava a península anexada da Crimeia e causou a morte de 29 pessoas, informou a agência de notícias TASS nesta quarta-feira (1º, data local).

Na terça-feira, "por volta das 18h, horário de Moscou, perdeu-se o contato com o avião de transporte militar An-26 enquanto realizava um voo programado sobre a península da Crimeia", indicou a TASS, citando o Ministério da Defesa.

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"A equipe de busca e salvamento localizou o lugar do acidente da aeronave An-26. Segundo os relatos do local, os seis tripulantes e os 23 passageiros a bordo morreram", acrescentou o ministério.

Entre os destroços da aeronave não foram observados sinais de impacto externo, de modo que o acidente pode ter sido provocado por uma falha técnica, de acordo com a mesma fonte.