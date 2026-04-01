Rubio diz que EUA vão reavaliar relação com Otan após guerra com Irã

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que Washington deverá "reexaminar" sua relação com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) após o fim do atual conflito no Oriente Médio, citando frustrações com aliados europeus. Em entrevista à Fox News, ele sugeriu que a aliança pode ter se tornado uma "via de mão única".

Rubio disse que, caso os EUA não possam utilizar bases militares em território europeu em momentos críticos, o valor estratégico da Otan fica em xeque. "Se não podemos usar essas bases para defender os interesses dos EUA, então a Otan é uma via de mão única", declarou. "Por que estamos na Otan?", questionou, ao mencionar elevados custos arcados por Washington na aliança militar.

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Segundo ele, a revisão será inevitável após o conflito. "Não há dúvida de que, infelizmente, teremos que reexaminar essa relação", afirmou, acrescentando que será preciso avaliar se a aliança "ainda serve aos interesses" americanos.

Rubio também comentou a situação em Cuba, descrevendo o cenário como "trágico" e afirmando que o país "literalmente não tem economia". Para o secretário, a ilha enfrenta problemas estruturais profundos e necessita de mudanças simultâneas. "Cuba precisa de duas coisas: reformas econômicas e reformas políticas", disse.

O secretário avaliou ainda que o atual sistema de governo de Cuba impede qualquer recuperação sustentável. "Você não pode consertar a economia sem mudar o sistema político", afirmou, indicando que novas medidas sobre o país podem ser anunciadas em breve.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem repetido que Cuba seria o "próximo" foco de uma investida americana. "Acredito sinceramente que terei a honra de tomar o controle de Cuba", disse a repórteres na Casa Branca em março.