Fetiche de marido de ex-chefona das deportações de Trump chama a atenção

As imagens de Bryon Noem utilizando as próteses de seios falsos foi divulgada pelo jornal britânico Daily Mail - (crédito: Reprodução/ Daily Mail / Redes sociais)

Bryon Noem, marido da ex-secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, chamou a atenção da mídia nos últimos dias após ter centenas de fotos vazadas. Nas imagens, Bryon Noem aparece usando próteses de seios artificiais com tamanhos exagerados e assimétricos que contam até com mamilos falsos. A prática é conhecida como bimboficação, onde os “participantes” buscam uma aparência exagerada e similar à boneca Barbie.

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Kristi Noem, também conhecida como “Barbie do ICE” em referência aos serviços prestados ao Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos EUA, ficou famosa por defender os valores da “família tradicional americana” enquanto era secretária de Segurança Interna dos EUA.

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A “Barbie do ICE” foi demitida do cargo em cinco de março deste ano, após polêmicas envolvendo gastos excessivos em publicidades e morte de cidadãos norte-americanos em operações do ICE.

Bryon e Kristi são casados desde 1992 e pais de três filhos. O marido da ex-secretária é empresário do setor de seguros e , nas imagens vazadas, Bryon aparece com as próteses de seios, shorts curtos e fazendo poses sensuais. Nelas, o rosto do empresário aparece explicitamente. As imagens foram obtidas juntamente com mensagens pelo jornal britânico Daily Mail. Os conteúdos delas teriam sido enviados de Bryon à esposa, Kristi.

Em nota ao jornal The New York Post, a ex-secretária afirmou estar “arrasada” com as revelações sobre o marido e pediu privacidade e orações para a família neste momento difícil.

Bimboficação

A bimboficação consiste em aderir a aparências femininas hipersexualizadas, semelhantes à fisionomia das bonecas Barbie. Os adeptos da prática, geralmente usam maquiagem carregada, roupas provocantes e no caso dos homens, próteses de silicone temporárias, para que se sintam mais femininos.

O jornal New York Post destaca que a bimboficação pode ser vista como uma espécie de travestismo, diferenciando-se por não ter necessáriamente o desconforto com o sexo biológico. A bimboficação lida com roupas hiperfemininas, fantasias e conteúdos fetichistas, focando mais em interpretar e explorar a sexualidade e auto expressão online do que a identidade de gênero.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

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