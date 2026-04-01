Trump anuncia pedido de cessar-fogo do Irã, mas impõe condição

Ele afirmou que o "o novo presidente do regime do Irã, muito menos radicalizado e muito mais inteligente do que seus antecessores, acaba de pedir um cessar-fogo aos Estados Unidos da América". - (crédito: Brendan Smialowski/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta quarta-feira (1º/4), que o Irã pediu um cessar-fogo no conflito entre os países. A declaração foi publicada em sua rede social, a Truth Social.

Ele afirmou que "o novo presidente do regime do Irã, muito menos radicalizado e muito mais inteligente do que seus antecessores, acaba de pedir um cessar-fogo aos Estados Unidos da América".

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Ele acrescentou que os EUA só considerarão a proposta após a reabertura do Estreito de Ormuz e ameaçou intensificar os ataques. "Vamos considerar (a proposta) quando o Estreito de Ormuz estiver aberto, livre e desobstruído. Até lá, estamos bombardeando o Irã até sua completa destruição ou, como se diz, de volta à Idade da Pedra!!!", disse.

Entretanto, o Irã não se manifestou publicamente sobre o pedido de cessar-fogo. Teerã já havia recusado uma proposta anterior de cessar-fogo e apresentou uma contraproposta, sem resposta do governo americano.

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O presidente dos Estados Unidos condicionou a proposta do Irã à abertura do Estreito de Ormuz — rota estratégica para o comércio global de petróleo, fechada pelo Irã desde o início do conflito.

Apesar da menção a um “novo presidente”, não há mudança no comando do país. O Irã segue sob a presidência de Masoud Pezeshkian, o que levanta dúvidas sobre a quem Trump se refere.

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A declaração ocorre em meio a falas contraditórias de Trump, que alterna entre acenos de negociação e ameaças de escalada militar.