Influenciadora admite gravidez falsa após sexo com 400 homens

Influencer confessa que mentiu sobre gravidez após ir para a cama com 400 homens - (crédito: Reprodução/X@FromKulak)

Uma influenciadora inglesa decidiu usar a data de 1º de abril para confessar uma farsa anunciada por ela mesma semanas antes. Bonnie Blue revelou nesta quarta-feira (1/3) que inventou uma gravidez que teria ocorrido após manter relações sexuais desprotegidas com 400 homens.

Bonnie é conhecida por postar vídeos sexuais e por ter atingido um recorde ao se relacionar com 1.057 homens em 12 horas. A atriz pornô de 26 anos havia tornado a suposta gestação pública por meio de um vídeo no YouTube, no qual relatava sintomas físicos intensos, como enxaquecas e náuseas.

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No vídeo, após apresentar um teste caseiro com resultado positivo, ela procura uma clínica particular para confirmar a gravidez por meio de ultrassonografia. O exame mostra um feto único, com idade gestacional estimada em menos de duas semanas, o que, segundo ela, validaria sua “missão de reprodução”.

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A veracidade das informações foi rapidamente questionada por internautas, já que com apenas duas semanas, a gravidez geralmente só pode ser detectada por exame de sangue, sendo inviável a visualização por ultrassom, procedimento que costuma ser feito entre a 6ª e a 10ª semana de gestação.

Além disso, o suposto médico que aparece no vídeo utiliza uma máscara de ski azul e realiza o exame na região do estômago, quando, nas primeiras semanas, o mais indicado é o ultrassom transvaginal.

Nos comentários, Bonnie recebeu uma série de críticas. “Fingir uma gravidez é o ponto mais baixo que você pode chegar. Vergonha para você”, escreveu um usuário. Outra pessoa relatou já ter sofrido um aborto espontâneo e afirmou que, diante de tantas mulheres que tentam engravidar, brincar com o tema é cruel: “Há tantas pessoas desesperadas para ter filhos, e usar isso para chamar atenção é um novo fundo”.

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Ao longo dos dias anteriores à revelação, a influenciadora publicou fotos e vídeos em que aparecia de maiô, cercada por vários homens, fazendo gestos obscenos e frequentemente com a mão na barriga, reforçando a narrativa da suposta gravidez.

Bonnie admitiu que circulava com uma barriga falsa de silicone e que toda a história foi criada com o objetivo de gerar engajamento e lucro, utilizando a estratégia conhecida como “rage bait”, conteúdo feito para provocar indignação e atrair atenção. Segundo ela, a farsa teria rendido cerca de £1 milhão em libras, o que daria de 6 milhões de reais brasileiros.

No vídeo em que revela a mentira, Bonnie declarou: “Então, as férias acabaram, e eu não vou mais precisar dessa barriga falsa. Obrigada a todos vocês, pais de meia-idade meio bobos, que caíram na minha provocação para gerar engajamento, porque isso não só pagou a vila e o sol, como mais de 100 milhões de visualizações me renderam £1 milhão”.

Confira o vídeo do anúncio da gravidez:

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

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