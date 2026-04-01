Ataque do Irã atingiu sistema da Amazon no Bahrein, diz jornal

Um ataque do Irã danificou a operação de computação em nuvem da Amazon no Bahrein, segundo afirmou o jornal britânico Financial Times.

Nesta quarta-feira (1º/4), o jornal noticiou que a unidade da Amazon Web Services (AWS) no país do Golfo acabou danificada. O Ministério do Interior do Bahrein informou que um incêndio ocorreu em uma instalação empresarial. Para contê-lo, equipes da defesa civil foram acionadas. O ataque acabou classificado como uma "agressão iraniana". Não houve, porém, menções diretas à Amazon.

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O ataque ocorreu apenas um dia depois de anúncio feito pela Guarda Revolucionária do Irã sobre um cronograma de investidas. O conjunto militar xiita do país havia ameaçado atacar companhias americanas com operações feitas no Oriente Médio. Exemplos são Google, Microsoft, Meta e Apple. A Amazon não estava na lista. Entretanto, ainda segundo o Financial Times, instalações da empresa já foram atingidas diversas vezes desde o começo do conflito.

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"Vocês ignoraram nossos repetidos alertas e, hoje, vários cidadãos iranianos foram martirizados em ataques terroristas perpetrados por vocês e seus aliados israelenses. Em resposta a essas operações, de agora em diante, as principais instituições atuantes em operações terroristas serão nossos alvos legítimos. Aconselhamos os funcionários dessas instituições a deixarem seus locais de trabalho imediatamente, para sua própria segurança. Os moradores das áreas próximas a essas empresas terroristas, em todos os países da região, também devem evacuar em um raio de um quilômetro e procurar um local seguro", afirmaram os militares iranianos em comunicado, divulgado pela mídia estatal.