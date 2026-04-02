Artemis II enfrenta falha no banheiro durante missão lunar tripulada

Sucesso da missão depende do retorno seguro dos astronautas e do pouso da Orion no oceano - (crédito: AFP)

Pequenos imprevistos já fazem parte do histórico inicial da Artemis II, missão da Nasa que inaugura a fase tripulada de testes do programa lunar. Durante uma coletiva após o lançamento, o administrador associado Amit Kshatriya detalhou que a equipe acompanha ajustes técnicos em curso. Entre eles os problemas, destaca-se uma falha identificada no sistema de controle do vaso sanitário da nave. “Tivemos um problema com o controlador do vaso sanitário quando o ligaram, então precisamos resolver isso”, disse ele. “Isso vai levar algumas horas de solução de problemas.”

A agência já havia antecipado que tal tipo de ocorrência é esperada em uma missão de caráter experimental. Como diversos sistemas de habitabilidade ainda não haviam sido testados em operação espacial real, lidar com questões ligadas ao conforto da tripulação faz parte do processo. Até agora, não há confirmação sobre impactos diretos no funcionamento do banheiro.

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O comando da missão reforça que o êxito do projeto depende do percurso completo. Segundo o chefe da agência, Jared Isaacman, o resultado só será considerado positivo após todas as etapas serem concluídas, especialmente o retorno seguro dos astronautas e o pouso da cápsula Orion no oceano. A viagem, com duração aproximada de 10 dias, inclui uma trajetória ao redor da Lua antes da volta à Terra. “Não há saídas antecipadas”, afirmou Isaacman, ao ressaltar que encerrar o voo antes do previsto, mesmo por precaução, não atende aos objetivos do teste.

A Artemis II marca a primeira vez em que humanos testarão, em condições reais, os sistemas da Orion, incluindo o suporte à vida. A etapa é fundamental para viabilizar futuras missões que pretendem recolocar astronautas na superfície lunar.

Antes da decolagem, a missão já havia enfrentado obstáculos técnicos. Entre eles, uma falha no sistema de terminação de voo, essencial para a segurança do lançamento, e um alerta relacionado à temperatura de uma das baterias do sistema de aborto de emergência. As duas situações foram resolvidas a tempo, permitindo que o cronograma fosse mantido.