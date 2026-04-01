Missão Artemis II: o que exatamente a missão vai fazer? Entenda

A Nasa realizou, nesta quarta-feira (1º/4), o lançamento da missão Artemis II. Apesar da expectativa pelo retorno de astronautas à Lua pela primeira vez desde o fim do Programa Apollo, em 1972, a missão não inclui pouso lunar. Então, o que exatamente a missão vai fazer?

A viagem está prevista para durar cerca de 10 dias e levará a tripulação para além da órbita terrestre. O principal objetivo é testar, com astronautas a bordo, todos os sistemas necessários para missões futuras, especialmente a Artemis III, que pode levar humanos de volta à Lua.

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Logo após o lançamento, a cápsula Orion permanecerá cerca de um dia em órbita terrestre. Nesse período, a tripulação realizará verificações técnicas e testes de controle manual da nave, incluindo manobras de aproximação que simulam futuras operações no espaço, como o acoplamento com a estação lunar Gateway.

Após essa fase inicial, a Orion seguirá em direção à Lua. A nave deve sobrevoar o satélite natural a uma distância entre 6.400 e 9.600 quilômetros da superfície. Mesmo sem se aproximar tanto quanto missões anteriores, os astronautas estarão mais perto da Lua do que qualquer ser humano esteve nos últimos 50 anos.

Além disso, a cápsula irá passar pelo lado oculto da Lua, região que não é visível da Terra. Durante esse trecho, a comunicação com o planeta será interrompida por cerca de 30 a 50 minutos. A tripulação aproveitará o período para registrar imagens e coletar dados.

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Após contornar a Lua, a Orion seguirá ainda mais distante, alcançando cerca de 7.500 quilômetros além do lado oculto.

No retorno à Terra, também há uma mudança. Em vez de depender de grandes acionamentos de motores, a nave utilizará uma trajetória chamada “retorno livre”, em que a gravidade da Lua e da Terra conduz a cápsula de volta ao planeta, reduzindo riscos e consumo de combustível.

Ao todo, a Orion deve percorrer mais de 2,2 milhões de quilômetros. Na reentrada, atingirá cerca de 40 mil km/h, onde deve enfrentar temperaturas próximas de 3.000 °C. O pouso será feito no Oceano Pacífico, com o auxílio de uma sequência de paraquedas.

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Artemis I

A missão anterior, a Artemis I, lançada em 2022, foi um teste sem tripulação que durou 25 dias. Na época, foram identificados problemas no escudo térmico da cápsula Orion, com perda de material durante a reentrada.

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Segundo a Nasa, o fenômeno ocorreu devido ao acúmulo de gases no material ablativo, que não se dissiparam como esperado.



