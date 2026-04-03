Atentado suicida no noroeste do Paquistão deixa cinco mortos

Pessoas em luto carregam os caixões das vítimas antes das orações fúnebres após um atentado suicida com carro-bomba em Bannu - (crédito: AFP)

Um ataque com carro-bomba matou três mulheres e duas crianças em uma residência no noroeste do Paquistão na noite de quinta-feira (2), informaram as autoridades locais.

O atentado suicida aconteceu em Bannu, um distrito da conturbada província paquistanesa de Khyber Pakhtunkhwa, próxima das antigas áreas tribais autônomas do país.

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"Ao que parece, o agressor suicida tinha a intenção de atacar a delegacia, mas, na pressa, colidiu contra uma residência civil antes de chegar ao local", afirmou nesta sexta-feira à AFP o policial Muhamad Sajjad Khan.

Pelo menos três mulheres e duas crianças morreram no incidente. Além disso, quatro pessoas ficaram feridas.

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Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque até o momento.

Contudo, os talibãs paquistaneses do TTP, um grupo militante que intensificou as ações no Paquistão desde que o movimento Talibã voltou ao poder no vizinho Afeganistão em 2021, atacam com frequência as forças de segurança da região.

Islamabad acusa Cabul de não erradicar os milicianos que se refugiam em território afegão para preparar ataques contra o Paquistão, acusação que o governo talibã nega. As duas nações estão envolvidas em um conflito.