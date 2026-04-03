Associação com o bolsonarismo é o maior índice de rejeição de Caiado

Ronaldo Caiado na coletiva em São Paulo: "Ganhar do PT é fácil. Difícil é governar para que o PT não seja mais opção" - (crédito: ROBERTO SUNGI/ESTADÃO CONTEÚDO)

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência Ronaldo Caiado (PSD) teve a associação com o bolsonarismo como o seu maior motivo de rejeição na pesquisa da AtlasIntel e da Arko Advice.

Mesmo tendo um baixo desempenho na rejeição geral comparado aos outros nomes na lista, com 0%, o eleitoral elencou os principais motivos do porquê não votaria em Caiado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Caiado deixa governo de Goiás e inicia articulação de olho na Presidência

São eles: associação com o bolsonarismo (53,2%); governa para os ricos (29,6%); não conhece bem (24,8%); oportunista/age por conveniência (24,1%); e não passa confiança (23,4%). Caiado lançou oficialmente sua pré-candidatura nesta semana em São Paulo ao lado do presidente do PSD, Gilberto Kassab, dando acenos ao bolsonarismo, como reafirmar que concederia anistia aos condenados pelo 8 de janeiro de 2023. E bateu no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, criticando sua atual gestão.

O levantamento ouviu 4.224 pessoas em todas as cinco regiões do Brasil, tem 95% de confiança com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Registro no TSE: BR-06058/2026.