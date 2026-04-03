Vídeo revela momento exato da prisão de Tiger Woods após acidente

A polícia da Flórida, nos Estados Unidos, divulgou imagens de câmeras corporais que registram o momento da prisão do golfista Tiger Woods após um acidente de carro ocorrido na sexta-feira (27/3). O material, tornado público pelo Martin County Sheriff's Office, mostra a abordagem dos agentes logo após a colisão e os procedimentos realizados no local.

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Nas imagens, Woods aparece sendo submetido a testes de sobriedade em campo, mas não consegue completar corretamente as etapas solicitadas pelos policiais. De acordo com o relatório oficial obtido pela CNN, ele cometeu erros como iniciar os exercícios antes da orientação e falhar na contagem de passos. Diante do desempenho, os agentes efetuaram a prisão sob suspeita de condução sob efeito de substâncias.

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Ainda segundo o documento, o golfista afirmou não ter ingerido álcool, mas declarou ter tomado medicamentos prescritos horas antes do acidente. Durante a revista, os policiais encontraram em seu bolso duas pílulas identificadas como hidrocodona, um opioide indicado para dores intensas e que pode causar dependência e efeitos como sonolência e respiração lenta.

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O relatório também descreve que Woods apresentava olhos vermelhos e vidrados, além de pupilas “extremamente dilatadas”, sinais que, segundo os agentes, indicavam que ele não estava em condições de dirigir. O atleta, de 50 anos, não passou no teste de sobriedade e foi encaminhado à cadeia do condado, de onde saiu ainda na noite de sexta-feira. Em documentos judiciais, ele se declarou inocente.

Considerado um dos maiores nomes da história do golfe, Woods soma 15 títulos de torneios majors e vinha tentando retomar a carreira após anos marcados por lesões e cirurgias — segundo o próprio depoimento, ele já passou por sete operações nas costas e mais de 20 na perna.

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O acidente ocorreu na região de Hobe Sound, no condado de Martin, a cerca de duas horas de Miami. De acordo com as autoridades, Woods dirigia por uma estrada de duas pistas quando cruzou linhas duplas contínuas e tentou ultrapassar um veículo com reboque. Durante a manobra, o SUV que conduzia atingiu o reboque e capotou, parando sobre o lado do motorista. Apesar da gravidade da ocorrência, ele não sofreu ferimentos.

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