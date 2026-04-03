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TEERÃ

Exército do Irã diz ter derrubado segundo avião dos EUA no Golfo

Informação foi divulgada pela TV estatal iraniana

A-10 Thunderbolt, também conhecido como Warthog - (crédito: AFP)
A-10 Thunderbolt, também conhecido como Warthog - (crédito: AFP)

O exército iraniano informou, nesta sexta-feira (3/4), que derrubou um segundo avião de combate americano no Golfo Pérsico, segundo a TV estatal, depois que um caça F-15 caiu no sudoeste do país.

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"Uma aeronave americana A-10 foi atingida pelos sistemas de defesa aérea" do Exército "e caiu no Golfo Pérsico", informou a emissora IRIB, citando fontes militares.

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Por AFP
postado em 03/04/2026 17:46 / atualizado em 03/04/2026 21:25
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