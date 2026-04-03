Exército do Irã diz ter derrubado segundo avião dos EUA no Golfo

A-10 Thunderbolt, também conhecido como Warthog - (crédito: AFP)

O exército iraniano informou, nesta sexta-feira (3/4), que derrubou um segundo avião de combate americano no Golfo Pérsico, segundo a TV estatal, depois que um caça F-15 caiu no sudoeste do país.

Leia mais: Papa Leão XIV se deita no chão em missa de celebração à Paixão de Cristo



"Uma aeronave americana A-10 foi atingida pelos sistemas de defesa aérea" do Exército "e caiu no Golfo Pérsico", informou a emissora IRIB, citando fontes militares.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO



