Exército do Irã diz ter derrubado segundo avião dos EUA no Golfo

O exército iraniano informou, nesta sexta-feira (3/4), que derrubou um segundo avião de combate americano no Golfo Pérsico, segundo a TV estatal, depois que um caça F-15 caiu no sudoeste do país.
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"Uma aeronave americana A-10 foi atingida pelos sistemas de defesa aérea" do Exército "e caiu no Golfo Pérsico", informou a emissora IRIB, citando fontes militares.
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