Hungria pede suspensão imediata de sanções da UE contra a Rússia

Orban alertou para uma "grave crise energética" que está se aproximando da Europa em ritmo acelerado - (crédito: Attila Kisbenedek/AFP)

O presidente da Hungria, Viktor Orban, afirmou neste sábado, 4, que a União Europeia precisa suspender de forma imediata as sanções aplicadas contra o petróleo e o gás natural da Rússia, a fim de amenizar os efeitos do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã sobre o mercado de energia, evitando uma "grave crise energética" que se aproxima da Europa.

"Exigimos que as sanções e restrições sobre a energia russa sejam suspensas imediatamente por Bruxelas sede da UE", afirmou Orban em pronunciamento, acrescentando que "planos que sugerem que nos desvinculemos da energia russa e adotemos a política energética de Bruxelas, que é mais cara e inacessível para as famílias, devem ser rejeitados e descartados".

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Orban alertou para uma "grave crise energética" que está se aproximando da Europa em ritmo acelerado. Tal ameaça, segundo ele, "só pode ser evitada se a UE reabastecer suas reservas de petróleo e gás na maior quantidade e velocidade possíveis, de todas as direções e fontes possíveis".

O líder húngaro pediu ainda que a UE pressione o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, abrir imediatamente o chamado oleoduto Druzhba ("Amizade", em russo), que liga a Rússia à Europa Oriental e passa pelo território ucraniano.

Tanto Hungria quanto Eslováquia, que dependem do petróleo e gás transportados pelo Druzhba, têm culpado o governo da Ucrânia por atrasar a retomada do funcionamento da infraestrutura, que foi atingida por um ataque russo em janeiro segundo os ucranianos.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast