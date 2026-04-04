Raro raio azul é registrado durante tempestade na Argentina

Descarga elétrica sobe em direção ao espaço e tem coloração azul por excitação do nitrogênio - (crédito: Reprodução / X)

Um fenômeno atmosférico extremamente raro chamou atenção na noite de 29 de março em San Miguel de Tucumán (Argentina), quando um impressionante raio azul foi registrado durante uma tempestade.

Conhecido como Gigantic Jet ou Blue Jet, o fenômeno foi filmado emergindo do topo de uma nuvem e avançando rapidamente em direção à estratosfera. Diferentemente dos relâmpagos convencionais, que se dirigem ao solo, esse tipo de descarga elétrica se projeta para cima.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os chamados raios azuis estão entre as manifestações elétricas mais raras do planeta. Em questão de menos de um segundo, podem alcançar altitudes superiores a 48 quilômetros. Sua observação a olho nu é extremamente difícil, já que o fenômeno dura apenas algumas centenas de milissegundos.

Apesar disso, moradores da região conseguiram capturar o momento com celulares, registrando imagens do evento incomum. A coloração azul intensa ocorre devido à excitação elétrica das moléculas de nitrogênio presentes na alta atmosfera.

Essas descargas têm origem em grandes nuvens do tipo cumulonimbus e são impulsionadas pela forte atividade elétrica em suas partes superiores, o que faz com que “explodam” em direção ao espaço.

Para compreender melhor esse tipo de ocorrência, cientistas recorrem frequentemente a plataformas de grande altitude, como a Estação Espacial Internacional, que permite observar o fenômeno atravessando a estratosfera.