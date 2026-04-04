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DESCARGA ELÉTRICA

Raro raio azul é registrado durante tempestade na Argentina

Fenômeno Gigantic Jet foi visto em Tucumán e pode alcançar até 48 km de altitude, sendo quase impossível de observar a olho nu

Descarga elétrica sobe em direção ao espaço e tem coloração azul por excitação do nitrogênio - (crédito: Reprodução / X)
Descarga elétrica sobe em direção ao espaço e tem coloração azul por excitação do nitrogênio - (crédito: Reprodução / X)

Um fenômeno atmosférico extremamente raro chamou atenção na noite de 29 de março em San Miguel de Tucumán (Argentina), quando um impressionante raio azul foi registrado durante uma tempestade.

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Conhecido como Gigantic Jet ou Blue Jet, o fenômeno foi filmado emergindo do topo de uma nuvem e avançando rapidamente em direção à estratosfera. Diferentemente dos relâmpagos convencionais, que se dirigem ao solo, esse tipo de descarga elétrica se projeta para cima.

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Os chamados raios azuis estão entre as manifestações elétricas mais raras do planeta. Em questão de menos de um segundo, podem alcançar altitudes superiores a 48 quilômetros. Sua observação a olho nu é extremamente difícil, já que o fenômeno dura apenas algumas centenas de milissegundos.

Apesar disso, moradores da região conseguiram capturar o momento com celulares, registrando imagens do evento incomum. A coloração azul intensa ocorre devido à excitação elétrica das moléculas de nitrogênio presentes na alta atmosfera.

Essas descargas têm origem em grandes nuvens do tipo cumulonimbus e são impulsionadas pela forte atividade elétrica em suas partes superiores, o que faz com que “explodam” em direção ao espaço.

Para compreender melhor esse tipo de ocorrência, cientistas recorrem frequentemente a plataformas de grande altitude, como a Estação Espacial Internacional, que permite observar o fenômeno atravessando a estratosfera.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/04/2026 13:18
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