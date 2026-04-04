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EUA - ISRAEL X IRÃ

Trump diz que prazo do Irã está se esgotando: "48 horas antes do inferno"

Presidente dos EUA cobra acordo ou reabertura do Estreito de Ormuz com o prazo estipulado em 10 dias, que segundo ele, se encerra em 48 horas

Segundo o presidente prazo para acordo tem validade de mais 48 horas - (crédito: Saul Loeb / AFP)
Segundo o presidente prazo para acordo tem validade de mais 48 horas - (crédito: Saul Loeb / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (4/4), em uma publicação na Truth Social, que o prazo para o Irã firmar um acordo ou reabrir o Estreito de Ormuz está se "esgotando". 

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"Se lembram de quando dei ao Irã 10 dias para fazer um acordo ou abrir o Estreio de Ormuz? O tempo está acabando — 48 horas antes que o inferno se abata sobre eles. Glória a Deus!", escreveu.

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O republicano já havia prorrogado anteriormente a data limite, inicialmente previsto para o fim de março, sob justificativa de continuidade nas conversas — versão esta que é negada pelo Irã.

Do lado iraniano, o governo sinaliza abertura para negociações. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, afirmou que o país não rejeita mediações internacionais, incluindo esforços do Paquistão, mas exige "condições claras" para uma paz definitiva. Segundo ele, a posição do Irã tem sido "deturpada pela mídia americana". 

"Somos profundamente gratos ao Paquistão por seus esforços e nunca nos recusamos a ir a Islamabad. O que nos interessa são as condições claras para um fim definitivo e duradouro à guerra ilegal que nos está sendo imposta", afirmou, nas redes sociais. 

 

Estreito de Ormuz

Autoridades iranianas afirmaram ter abatido duas aeronaves militares dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico, incluindo um caça F-15E, na sexta-feira (3). Um dos pilotos foi resgatado, mas o outro segue desaparecido em território iraniano, o que acarretou em uma operação de busca tanto por forças americanas quanto iranianas, por acreditarem que ele esteja se escondendo em algum local.

Durante as buscas, dois helicópteros Black Hawk teriam sido atingidos por ataques, mas conseguiram deixar o espaço aéreo. A televisão estatal iraniana chegou a anunciar uma recompensa de US$ 60 mil por informações que levem à captura do piloto desaparecido.

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Autoridades iranianas afirmaram ter abatido duas aeronaves militares dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico, incluindo um caça F-15E, na sexta-feira (3). Um dos pilotos foi resgatado, mas o outro segue desaparecido em território iraniano, o que acarretou em uma operação de busca tanto por forças americanas quanto iranianas, por acreditarem que ele esteja se escondendo em algum local.

Durante as buscas, dois helicópteros Black Hawk teriam sido atingidos por ataques, mas conseguiram deixar o espaço aéreo. A televisão estatal iraniana chegou a anunciar uma recompensa de US$ 60 mil por informações que levem à captura do piloto desaparecido.


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Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 04/04/2026 12:29 / atualizado em 04/04/2026 12:42
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