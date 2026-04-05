Guarda Revolucionária do Irã alerta: "Retaliações serão violentas"

A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) alertou que quaisquer novos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra a infraestrutura civil do Irã vão desencadear retaliações ainda mais violentas contra alvos inimigos, informou a mídia iraniana Press TV.
Segundo comunicado do Departamento de Relações Públicas da IRGC, a Marinha e a Força Aeroespacial da IRGC incendiaram alvos inimigos nos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Kuwait neste domingo (5/4). Os ataques retaliatórios, segundo o documento, foram uma resposta aos ataques à Ponte B1 em Karaj e às instalações petroquímicas de Mahshahr.
Segundo informações da Press TV, as forças realizaram ataques contra a refinaria que fornece combustível para caças israelenses em Haifa. Instalações de gás operadas pela Exxon Mobil e Chevron nos Emirados Árabes Unidos também foram alvejadas, juntamente com uma instalação petroquímica de propriedade americana em Al Ruwais.
