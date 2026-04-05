Morre Dee Freeman, atriz de "Dexter", aos 66 anos

A atriz norte-americana Dee Freeman morreu aos 66 anos na última quarta-feira (2/4), após enfrentar um câncer de pulmão em estágio avançado. A informação foi confirmada pela família um dia depois do falecimento, por meio de um comunicado publicado nas redes sociais da artista.
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Segundo a nota, Freeman morreu de forma tranquila, após uma “luta corajosa e destemida” contra a doença, classificada como grau 4. A família também agradeceu o apoio recebido ao longo do tratamento e destacou o carinho dos fãs, que acompanharam sua trajetória dentro e fora das telas.
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Conhecida por participações em séries de grande alcance, a atriz integrou o elenco de produções como Dexter, E.R. e Arquivo X. Ao longo da carreira, também atuou em títulos como NCIS: Los Angeles, The Young and the Restless, Sistas, Shameless e “Pretty the Series”, consolidando-se como uma presença recorrente em produções populares da televisão.
Nascida em 1959, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, Freeman teve uma trajetória pouco convencional antes de ingressar na atuação. Ela serviu por seis anos no Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA e estreou na televisão em 1995, na sitcom Coach. Paralelamente ao trabalho na TV, também construiu carreira no teatro, com participações em diversas montagens.
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Na época de sua morte, a atriz desenvolvia a adaptação de seu monólogo “Poison Gun”, inspirado em sua própria história familiar. O projeto reforçava o caráter autobiográfico que marcou parte de sua produção artística recente.
A morte de Dee Freeman gerou comoção entre fãs e colegas de profissão, sendo vista como uma perda significativa para a televisão, especialmente entre o público que acompanhou sua atuação em séries ao longo das últimas décadas. Ela deixa dois filhos, Amber e Shane.
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