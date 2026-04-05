Discussão no trânsito envolve ex-campeão do UFC; veja

Jon Jones: "Você precisa se acalmar, cara. Você precisa relaxar, cara" - (crédito: Reprodução/X)

Uma discussão de trânsito em Albuquerque, no Novo México, terminou de forma inesperada para um motorista. Após relatar que quase foi atingido três vezes por outro veículo, o homem decidiu confrontar o condutor. Só depois percebeu que se tratava de Jon Jones, um dos nomes mais conhecidos do UFC.

O episódio foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais por Bryan Beltran, que protagonizou a discussão. Segundo Beltran, o desentendimento começou após ele quase ser atingido repetidas vezes na estrada. Incomodado com a situação, ele decidiu parar o carro e confrontar o outro motorista.

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This guy got into a road-rage incident with Jon Jones ????



????? Jon Jones: “You gotta calm down bro. You gotta relax yourself bro.” ????



(via IG / bryanbeltran06) pic.twitter.com/g8qOyUmwkK — Championship Rounds (@ChampRDS) April 5, 2026

No vídeo divulgado, Beltran desce do veículo ao mesmo tempo em que o outro condutor também sai. Durante a troca de palavras, ele afirma que quase sofreu acidentes. Jones, por sua vez, pede calma. "Você precisa se acalmar, cara. Você precisa relaxar, cara", disse o lutador.

Apesar do clima tenso, não houve agressão física. O lutador manteve uma das mãos no bolso durante toda a interação. Antes de encerrar o encontro, ele fez um gesto obsceno, mostrando o dedo do meio, e voltou ao seu carro, descrito como um Ford SVT preto.

Beltran afirmou que não sabia quem era o motorista no momento do confronto. Segundo ele, o reconhecimento aconteceu apenas depois.

Em publicação nas redes sociais, o homem disse que identificou rapidamente o lutador após o ocorrido. Ele também comentou o episódio de forma direta.

Beltran afirmou que não guarda ressentimentos, mas fez uma crítica ao comportamento no trânsito. Ele sugeriu que o atleta deveria melhorar suas habilidades ao volante.

Além disso, disse esperar uma oportunidade para resolver a situação de forma amigável no futuro, mencionando a possibilidade de um novo encontro para um aperto de mãos. Até o última atualização desta matéria, Jon Jones não havia se pronunciado publicamente sobre o episódio.