Jovem entra no mar e resgata tubarão-branco preso em linha de pesca; veja

O que começou como uma pescaria comum terminou em uma cena incomum e arriscada em Hermosa Beach, no litoral da Califórnia, nos Estados Unidos. Ao perceber que havia fisgado um tubarão-branco juvenil, o jovem Kevin Phan, de 20 anos, decidiu interromper a captura e devolver o animal ao mar.

Sem hesitar, ele retirou parte da roupa e entrou na água para tentar soltar o predador, mesmo diante do risco de um ataque. A movimentação rapidamente chamou a atenção de pessoas que estavam em um píer próximo, transformando o resgate em um espetáculo acompanhado de perto por curiosos.

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Entre eles estava Alexandra Garry, que registrou a cena. Segundo ela, a situação inicialmente parecia apenas uma captura incomum. “Achei que fosse um peixe grande, mas não imaginava que era um tubarão”, relatou após o ocorrido.

Já dentro d’água, Kevin utilizou uma tesoura para cortar a linha e liberar o animal. Em meio à tensão, ele chegou a cogitar que o tubarão não tivesse sobrevivido, mas conseguiu conduzi-lo até que retomasse o nado em direção ao mar aberto.

A decisão de libertar o animal também está alinhada à legislação local, que proíbe a pesca de tubarões na Califórnia. Em entrevista ao Los Angeles Times, o jovem contou que agiu por instinto ao identificar a espécie. Apesar da determinação, ele admitiu o receio diante da proximidade com o animal.

O desfecho foi marcado por alívio e comemoração. Assim que o tubarão se afastou, as pessoas que acompanhavam a cena reagiram com aplausos. O episódio rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, impulsionado pelas imagens do resgate.