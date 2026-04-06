Trump ameaça prender repórter que noticiou sumiço de piloto americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou, nesta segunda-feira (6/4), um jornalista responsável por noticiar o desaparecimento do segundo piloto americano a desaparecer no Irã. Trump afirmou que prenderá o profissional de imprensa caso não haja transparência sobre a fonte da informação noticiada.

Durante entrevista coletiva concedida na Casa Branca, o presidente afirmou que o profissional de imprensa pode ser preso caso se recuse a informar como a notícia foi apurada. No entanto, não foi esclarecido quem é o jornalista. "Vamos entrar em contato com o veículo que divulgou a informação e diremos: 'segurança nacional. Entreguem quem foi ou irão para a cadeia'".

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Com dois militares americanos, a aeronave foi abatida na última quinta-feira (2/4). No momento do acontecido, o caça sobrevoava o Irã. Ambos os combatentes foram se ejetaram do veículo. O primeiro foi resgatado no dia seguinte. O segundo, no entanto, só foi encontrado no domingo (5/4).

Inicialmente, a imprensa internacional só havia informado que buscam foram feitas para que houvesse o resgate da "tripulação", mas sem citar quantas pessoas estavam no avião.