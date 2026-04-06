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CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO

Trump ameaça prender repórter que noticiou sumiço de piloto americano

Presidente dos EUA afirmou em coletiva que exigirá transparência sobre fonte, embora não esteja claro quem foi ameaçado. Piloto é o segundo americano a desaparecer no Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - (crédito: AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou, nesta segunda-feira (6/4), um jornalista responsável por noticiar o desaparecimento do segundo piloto americano a desaparecer no Irã. Trump afirmou que prenderá o profissional de imprensa caso não haja transparência sobre a fonte da informação noticiada. 

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Durante entrevista coletiva concedida na Casa Branca, o presidente afirmou que o profissional de imprensa pode ser preso caso se recuse a informar como a notícia foi apurada. No entanto, não foi esclarecido quem é o jornalista. "Vamos entrar em contato com o veículo que divulgou a informação e diremos: 'segurança nacional. Entreguem quem foi ou irão para a cadeia'". 

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Com dois militares americanos, a aeronave foi abatida na última quinta-feira (2/4). No momento do acontecido, o caça sobrevoava o Irã. Ambos os combatentes foram se ejetaram do veículo. O primeiro foi resgatado no dia seguinte. O segundo, no entanto, só foi encontrado no domingo (5/4).

Inicialmente, a imprensa internacional só havia informado que buscam foram feitas para que houvesse o resgate da "tripulação", mas sem citar quantas pessoas estavam no avião. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 06/04/2026 19:41
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