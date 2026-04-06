A primeira multa por excesso de velocidade completou 130 anos; relembre

Um empresário britânico foi multado por dirigir a 13 km/h. A multa entrou para a história como a primeira infração por excesso de velocidade, em 1896, nas ruas de Paddock Wood, na Inglaterra.
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Nessa época o automóvel ainda era novidade e dividia os espaços com carroças e cavalos. A legislação britânica classificava os veículos como “locomotivas leves” e, por isso, os limites de velocidade eram cerca de 3,2 km/h, praticamente o ritmo de uma caminhada. Também era obrigatório que uma pessoa estivesse à frente do veículo carregando uma bandeira vermelha para alertar pedestres.
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Foi nesse cenário que Walter Arnold decidiu testar os limites. O importador e fabricante de automóveis conduzia um veículo inspirado nos modelos de Karl Benz, quando foi flagrado circulando a uma velocidade quatro vezes maior que a permitida. Além disso, ignorava a exigência de pilotar atrás de uma bandeira vermelha.
A infração não passou despercebida. Um policial avistou a ilegalidade e iniciou de bicicleta uma perseguição, alcançando o veículo. Arnold foi levado à Justiça e acabou multado em 1 xelim, valor considerado modesto para a época, mas o suficiente para marcar a história como a primeira multa por excesso de velocidade registrada.
No fim do século XIX, o automóvel ainda era visto com desconfiança e considerado uma ameaça à ordem das ruas dominadas por meios de transporte tradicionais. As regras, portanto, tentavam conter o avanço de uma tecnologia que já dava sinais de que transformaria o mundo.
Arnold não era apenas motorista, mas também empresário do setor automotivo. Por isso, há também quem veja o episódio como uma jogada estratégica, pois a repercussão do caso ajudou a colocar sua marca em evidência em um momento em que os carros ainda buscavam espaço no mercado.
Poucos anos depois, as leis começaram a se adaptar à nova realidade. Os limites de velocidade foram ampliados e eventos como a Corrida Londres-Brighton passaram a celebrar a liberdade dos automóveis nas estradas.
A história de Walter ajuda a lembrar que cada avanço tecnológico desafia normas estabelecidas e que até mesmo uma simples multa pode marcar o início de uma nova era.
*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe
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