"Uma civilização inteira morrerá", diz Trump em nova ameaça ao Irã

Na segunda-feira (6/3), durante entrevista coletiva na Casa Branca, Trump já havia feito ameaças semelhantes - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar o tom contra o Irã e afirmou nesta terça-feira (7) que “uma civilização inteira morrerá esta noite”, em referência ao país persa, diante do prazo final estabelecido pela Casa Branca para um acordo envolvendo o Estreito de Ormuz.

Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que o momento pode marcar um ponto decisivo na história global. "Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. [...] Descobriremos esta noite, em um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo. 47 anos de extorsão, corrupção e morte finalmente chegarão ao fim. Deus abençoe o grande povo do Irã!", escreveu.

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Na segunda-feira (6/3), durante entrevista coletiva na Casa Branca, Trump já havia feito ameaças semelhantes. Na ocasião, o republicano classificou o ultimato como definitivo e afirmou que as Forças Armadas dos Estados Unidos têm capacidade de destruir toda a infraestrutura estratégica iraniana em poucas horas. “Temos um plano que prevê que todas as pontes do Irã serão destruídas à meia-noite, e que todas as centrais elétricas ficarão fora de serviço”, declarou.

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Trump ainda afirmou não estar “preocupado” com a possibilidade de que ataques a instalações energéticas iranianas sejam considerados crimes de guerra. Em postagem anterior, no domingo (5/2), ele já havia ameaçado o país com palavrões, condicionando uma escalada militar à reabertura do Estreito de Ormuz.

O presidente classificou como “insuficiente” a proposta de cessar-fogo de 45 dias, apesar de reconhecer avanços nas negociações. A iniciativa mediada pelo Paquistão foi rejeitada pelo governo iraniano, que exige um acordo definitivo para encerrar o conflito.