Rapper Offset é baleado na Flórida e levado às pressas ao hospital

O rapper Offset foi baleado na noite de segunda-feira (6/4) nas proximidades de um cassino na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pelo porta-voz do artista, o ex-marido de Cardi B está hospitalizado em condição estável e segue sob monitoramento médico.
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O incidente ocorreu na área de manobristas do Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood. De acordo com autoridades locais, o tiroteio deixou um ferido sem risco de vida, posteriormente identificado como o próprio rapper, cujo nome verdadeiro é Kiari Kendrell Cephus.
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O artista foi levado a um hospital da região logo após o ocorrido. A polícia informou que duas pessoas foram detidas e que o caso segue em investigação.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a motivação do crime. Em nota à imprensa, a equipe de Offset afirmou que ele está bem e sendo acompanhado de perto por médicos.
Offset ganhou notoriedade internacional como integrante do grupo de hip-hop Migos, ao lado de Quavo e Takeoff. O trio se destacou com hits como Bad and Boujee e Versace, consolidando-se como um dos principais nomes do rap na última década.
A morte de Takeoff, em 2022, também após um tiroteio nos Estados Unidos, marcou profundamente a trajetória do grupo. O rapper foi morto aos 28 anos em um boliche em Houston, no Texas, durante um episódio ainda cercado por disputas judiciais.
Na vida pessoal, Offset foi casado com a também rapper Cardi B, com quem tem três filhos. O relacionamento, iniciado em 2017, chegou ao fim em 2024 após um período de separações e reconciliações.