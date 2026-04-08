Cessar-fogo: Irã e EUA vão se reunir no Paquistão na sexta (10)

Um outdoor, protegido pelo Conselho Nacional Americano Iraniano (NIAC), exibe uma mensagem na Times Square em 8 de abril de 2026, em resposta à escalada da guerra - (crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Após anúncio do cessar-fogo de duas semanas nos conflitos entre Irã e Estados Unidos, os países vão se reunir no Paquistão na sexta-feira (10/4) para discutir o acordo. A reunião na capital paquistanesa de Islamabade foi anunciada pelo primeiro-ministro do país, Shehbaz Sharif. Segundo Israel, aliado norte-americano, o tratado não inclui o Líbano.

As ofensivas israelenses no território libanês foram denunciadas pelo Irã, que ameaçam acabar com o acordo caso o regime sionista continue a atacar o Líbano.

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“Ambas as partes demonstraram notável sabedoria e compreensão, mantendo-se construtivamente empenhadas em promover a paz e a estabilidade”, escreveu. “Esperamos sinceramente que as negociações em Islamabad alcancem uma paz duradoura e desejamos compartilhar mais boas notícias nos próximos dias!”

O cessar-fogo prevê a abertura do Estreito de Ormuz, que deve ser mediada pelas forças iranianas. Mediado pelo Paquistão, o acordo ocorreu horas antes do “fim da civilização” anunciado pelo presidente Donald Trump. “Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser ressuscitada", ameaçou o presidente estadunidense na rede social Truth Social.

O tratado foi celebrado como uma vitória pelos dois lados. Na redes sociais, Trump afirmou que os EUA superaram “todos os objetivos militares” e estariam “muito avançados em um Acordo definitivo sobre paz de longo prazo com o Irã, e paz no Oriente Médio”.

Já o Conselho de Segurança Suprema Nacional do Irã afirmou que as negociações em Islamabade iniciam “com a completa desconfiança do lado americano”. ”Nossas mãos estão sobre o gatilho, e o mais leve erro cometido pelo inimigo será respondido com força total", diz o comunicado.

Apesar do cessar fogo, o líder do Paquistão relatou ataques na manhã desta quarta-feira (8/4). “Apelo sinceramente e com toda a seriedade a todas as partes para que exerçam moderação e respeitem o cessar-fogo por duas semanas, conforme acordado, para que a diplomacia possa assumir um papel de liderança rumo a uma solução pacífica para o conflito”, escreveu.