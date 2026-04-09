Israel diz ter matado sobrinho de chefe do Hezbollah em bombardeio

O Exército de Israel anunciou, nesta quinta-feira (9/4), a morte de Ali Yusuf Harshi, sobrinho e secretário pessoal de Naim Qassem, chefe do grupo Hezbollah, durante um bombardeio realizado na quarta-feira em Beirute.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo comunicado das Forças de Defesa de Israel (FDI), o alvo do ataque era um colaborador direto da liderança do grupo. “As FDI atacaram a área de Beirute e eliminaram Ali Yusuf Harshi, secretário pessoal e sobrinho do secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem”, informou o Exército israelense.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
De acordo com a nota, Harshi exercia papel estratégico dentro da organização. Ele era descrito como “um colaborador próximo e assessor pessoal de Qassem” e atuava de forma central na gestão e segurança do escritório do líder do grupo.
- Leia também: 'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Além da operação na capital libanesa, o Exército israelense informou ter conduzido novos bombardeios na madrugada desta quinta-feira contra alvos do Hezbollah no Líbano. Os ataques atingiram duas rotas consideradas essenciais para o transporte de armamentos utilizados pelo grupo, além de aproximadamente dez depósitos de armas e centros de comando situados no sul do país. O Hezbollah ainda não se manifestou sobre a ação.