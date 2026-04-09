Israel diz ter matado sobrinho de chefe do Hezbollah em bombardeio

Segundo comunicado das Forças de Defesa de Israel (FDI), o alvo do ataque era um colaborador direto da liderança do grupo - (crédito: Kawnat Haju/AFP)

O Exército de Israel anunciou, nesta quinta-feira (9/4), a morte de Ali Yusuf Harshi, sobrinho e secretário pessoal de Naim Qassem, chefe do grupo Hezbollah, durante um bombardeio realizado na quarta-feira em Beirute.

Segundo comunicado das Forças de Defesa de Israel (FDI), o alvo do ataque era um colaborador direto da liderança do grupo. “As FDI atacaram a área de Beirute e eliminaram Ali Yusuf Harshi, secretário pessoal e sobrinho do secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem”, informou o Exército israelense.

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De acordo com a nota, Harshi exercia papel estratégico dentro da organização. Ele era descrito como “um colaborador próximo e assessor pessoal de Qassem” e atuava de forma central na gestão e segurança do escritório do líder do grupo.

Além da operação na capital libanesa, o Exército israelense informou ter conduzido novos bombardeios na madrugada desta quinta-feira contra alvos do Hezbollah no Líbano. Os ataques atingiram duas rotas consideradas essenciais para o transporte de armamentos utilizados pelo grupo, além de aproximadamente dez depósitos de armas e centros de comando situados no sul do país. O Hezbollah ainda não se manifestou sobre a ação.