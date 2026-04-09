Trump ameaça ataques "mais fortes" se acordo com o Irã não for cumprido

Segundo Trump, todos os navios, aeronaves e militares dos EUA permanecerão em suas posições - (crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP )

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou, nesta quinta-feira (9/4), autorizar ataques "maiores e mais fortes" caso o acordo com o Irã não seja cumprido. A trégua de duas semanas entre os países está por um fio após Teerã afirmar que retomaria os ataques enquanto Israel lançava bombardeio sobre o Líbano.

Segundo Trump, todos os navios, aeronaves e militares dos EUA, com munição, armamento e "tudo o mais que for apropriado e necessário para a perseguição e destruição letal de um inimigo já substancialmente enfraquecido, permanecerão em suas posições dentro e ao redor do Irã até que o verdadeiro acordo alcançado seja totalmente cumprido".

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O republicano destacou que os principais objetivos são o Irã não desenvolver arma nuclear e o Estreito de Ormuz permanecer aberto e seguro. "Enquanto isso, nossas grandes Forças Armadas estão se reabastecendo e descansando, ansiosas, na verdade, por sua próxima conquista", citou Trump, na rede social Truth.

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O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, disse na quarta-feira (8/4) que o cessar-fogo e as conversas com os Estados Unidos são "pouco razoáveis". Ele também frisou que três pontos do acordo já foram violados com os contínuos ataques no Líbano, a entrada de um drone no espaço aéreo iraniano e a negativa ao direito de o Irã enriquecer urânio.

O Paquistão, mediador no cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, pediu às partes "moderação".

Com informações da AFP*