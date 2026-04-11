Artemis II: O que acontece com os astronautas agora?

A tripulação da Artemis utilizou óculos especiais para observar um eclipse solar durante a aproximação da Lua - (crédito: NASA)

Os tripulantes da missão Artemis II retornaram com segurança à Terra após reentrarem na atmosfera a 40.000 km/h, pousando ao largo da costa da Califórnia.

Eles viajaram mais fundo no espaço do que quaisquer humanos antes deles — pouco mais de 6.400 km além do recorde de 400.171 km estabelecido pela Apollo 13 em 1970.

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Astronautas recebem treinamento intensivo para lidar com as exigências físicas e mentais do espaço.

Embora possa parecer uma experiência difícil de suportar, eles costumam falar da vida no espaço como o ponto alto de suas vidas e dizem que voltariam imediatamente.

Em uma coletiva de imprensa antes da aterragem, Christina Koch afirmou que os inconvenientes, como comida liofilizada ou um banheiro com pouca privacidade, valiam a pena.

A Nasa não divulga detalhes sobre a saúde ou a vida privada dos tripulantes, mas o que descreveremos a seguir é o que provavelmente acontecerá com Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover e Jeremy Hansen agora que voltaram.

NASA A tripulação da Artemis utilizou óculos especiais para observar um eclipse solar durante a aproximação da Lua

Eles serão vistos imediatamente por médicos

Ao chegarem, eles serão examinados imediatamente por médicos a bordo do navio americano enviado para resgatá?los. Em seguida, serão levados de helicóptero até a costa e depois transportados de avião para o Centro Espacial Johnson da Nasa, em Houston.

Passar um período no espaço terá sido fisicamente desgastante para a tripulação da Artemis II.

Sem a força da gravidade, músculos e ossos perdem massa no espaço. Os músculos mais afetados são os que ajudam a manter a postura nas costas, no pescoço e nas panturrilhas.

Falando ao BBC Newsnight antes da amerissagem da Artemis II no Pacífico, o ex?astronauta britânico Tim Peake disse que a força da gravidade é "bastante punitiva".

"Vai parecer no início como um pequeno empurrão nas costas, mas isso vai aumentando gradualmente", disse ele.

"Qualquer pessoa que já tenha andado de montanha?russa pode ter experimentado a força da gravidade, mas provavelmente por menos de um segundo, então senti?lo durante vários minutos é bastante punitivo."

Os astronautas têm requisitos rigorosos de exercícios, mas isso não impede toda a perda muscular.

Após apenas duas semanas, a massa muscular pode cair até 20%.

Mas vale lembrar que cerca de 700 pessoas já foram ao espaço, inclusive em órbita baixa da Terra. O tempo que a tripulação da Artemis II passou fora está entre os mais curtos.

Durante a era dos ônibus espaciais, entre 1981 e 2011, astronautas passavam de duas a três semanas no espaço. Hoje, uma estadia típica na Estação Espacial Internacional dura de cinco a seis meses.

Portanto, o impacto na saúde dos astronautas da Artemis II provavelmente será mínimo em comparação com seus predecessores.

NASA

Nada de 'depressão pós?espaço'

E como é voltar à Terra depois de estar no espaço?

Os astronautas são pessoas equilibradas, tanto por natureza quanto por formação, portanto, não espere ouvir relatos de nenhuma queda de ânimo pós-espaço.

Koch já disse que vai sentir falta do "trabalho em equipe e da camaradagem" e do "senso comum de propósito na missão".

Muitos astronautas falam de uma apreciação profunda da singularidade da Terra e de que todos os seres humanos compartilham o planeta juntos.

Ver nosso planeta cercado pela escuridão do espaço "realmente enfatizou o quanto somos parecidos, como a mesma coisa mantém cada pessoa no planeta Terra viva", disse Koch do espaço.

A maioria dos astronautas, incluindo a primeira astronauta britânica, Helen Sharman, descreveu como não queria voltar para casa porque o trabalho no espaço é empolgante demais.

Reencontro com as famílias

A tripulação da Artemis, é claro, ficará entusiasmada em se reencontrar com as famílias.

O comandante Reid Wiseman, que perdeu a esposa para o câncer em 2020 e criou sozinho as duas filhas adolescentes, conversou com elas antes da missão sobre o que aconteceria se ele morresse e mostrou onde guardava seu testamento.

A amerissagem foi um momento perigoso para a tripulação, portanto as famílias ficarão aliviadas em vê?los de volta em segurança.

Catherine Hansen, casada com o astronauta Jeremy Hansen, disse ao programa Newsday do Serviço Mundial da BBC que as duas filhas e o filho do casal estavam "tão, tão empolgados em ver o pai vivendo seu sonho".

"Certamente teremos uma celebração... Quando Jeremy estiver de volta em segurança, vamos nos reunir. Primeiro, apenas nós cinco, em um ambiente tranquilo, para ouvir algumas dessas histórias, e depois vamos comemorar com o mundo", disse.

Embora "ser um embaixador do espaço" faça parte do trabalho de um astronauta, Tim Peake disse à BBC que não achava que a equipe iria "realmente perceber quantas pessoas foram cativadas por essa missão".

"Certamente haverá um período de adaptação", disse ele. "Sim, eles vão querer ver seus amigos e familiares imediatamente, mas garanto que a comunidade científica vai querer vê-los primeiro."

"O tempo deles será dividido entre trabalho e um pouco de tempo com a família também."

NASA A Lua iluminada pelo Sol durante um eclipse solar, fotografada pela aeronave Orion da NASA

Uma visita à Casa Branca

A Nasa não vai divulgar detalhes sobre o que os astronautas farão ao retornar à Terra.

Os três astronautas da Nasa permanecem vinculados à agência. Há mais voos espaciais Artemis por vir: a Artemis III está prevista para 2027 e a Artemis IV para 2028.

Esta última será a grande missão. Ela pretende levar humanos novamente à Lua, embora a data provavelmente sofra atrasos.

Ainda não se sabe quem participará dessas missões. Todos os membros do corpo de astronautas da Nasa, incluindo os quatro da Artemis II, são elegíveis.

Mas um grande compromisso já está confirmado.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que criou o programa Artemis durante seu primeiro mandato em 2017, ligou para a tripulação enquanto estavam no espaço para convidá?los à Casa Branca, para uma recepção no Salão Oval.

"Vou pedir o autógrafo de vocês, porque normalmente não peço autógrafos, mas vocês merecem", disse ele. Trump prometeu prestar "uma grande saudação em nome do povo americano e além".

Não está claro se Hansen, que é canadense, participará da visita.

Após a viagem à Lua, a maior mudança que esses astronautas provavelmente podem esperar é a fama.

Em comparação com muitos astronautas recentes, esses quatro capturaram a imaginação de milhões de pessoas.

Cobertura jornalística ininterrupta e memes virais significam que eles estão voltando à Terra significativamente mais famosos do que quando partiram. Isso provavelmente exigirá um período de adaptação.

Este texto foi traduzido e revisado por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA, como parte de um projeto piloto