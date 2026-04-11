Israel quer acordo de paz com Líbano "que perdure por gerações", diz Netanyahu

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou neste sábado (11/4) que seu país deseja um acordo de paz com o Líbano "que perdure por gerações", a poucos dias das negociações previstas em Washington entre Israel e Beirute.
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"O Líbano veio até nós para iniciar negociações diretas [...] Eu estabeleci duas condições: queremos o desarmamento do Hezbollah e queremos um verdadeiro acordo de paz que perdure por gerações", disse em um discurso transmitido pela televisão.
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Israel está em guerra aberta no Líbano contra o Hezbollah, movimento islamista aliado do Irã, desde 2 de março.
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