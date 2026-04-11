InícioMundo
CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO

Israel quer acordo de paz com Líbano "que perdure por gerações", diz Netanyahu

Israel está em guerra aberta no Líbano contra Hezbollah, movimento islamista aliado do Irã, desde 2 de março

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu - (crédito: GIL COHEN-MAGEN / POOL / AFP)
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu - (crédito: GIL COHEN-MAGEN / POOL / AFP)

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou neste sábado (11/4) que seu país deseja um acordo de paz com o Líbano "que perdure por gerações", a poucos dias das negociações previstas em Washington entre Israel e Beirute. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"O Líbano veio até nós para iniciar negociações diretas [...] Eu estabeleci duas condições: queremos o desarmamento do Hezbollah e queremos um verdadeiro acordo de paz que perdure por gerações", disse em um discurso transmitido pela televisão. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Israel está em guerra aberta no Líbano contra o Hezbollah, movimento islamista aliado do Irã, desde 2 de março.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 11/04/2026 17:46
SIGA
x