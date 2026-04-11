Obama elogia Artemis II e destaca "bravura" de astronautas

Em publicação nas redes sociais, Obama destacou a coragem da tripulação e os avanços tecnológicos envolvidos na operação conduzida pela NASA. - (crédito: AFP)

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, classificou o desempenho dos astronautas que integraram a missão Artemis II como um marco histórico da exploração espacial. Em publicação nas redes sociais neste sábado (11/4), ele destacou a coragem da tripulação e os avanços tecnológicos envolvidos na operação conduzida pela NASA.

Segundo Obama, o que os astronautas realizaram nos últimos dias “foi um testemunho de bravura”. Ele ressaltou que a missão levou humanos mais longe da Terra do que qualquer outro voo tripulado anterior, além de destacar a complexidade da reentrada na atmosfera terrestre em velocidades superiores a 24 mil milhas por hora, cerca de 38,6 mil km/h.

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“O fato de terem viajado mais longe da Terra do que qualquer um jamais o fez, reentrado em nossa atmosfera a mais de 24.000 mph e pousado em segurança foi um testemunho da engenhosidade humana”, afirmou o ex-presidente. Ele também agradeceu à equipe da agência espacial: “Obrigado a todos na NASA por tornar esta missão possível e por nos levar junto na jornada”.

A Artemis II levou novamente astronautas à órbita da Lua e, futuramente, estabelecer presença humana sustentável no satélite natural. A missão é considerada um passo decisivo na retomada das viagens tripuladas ao espaço profundo, algo que não ocorre desde o fim do programa Apollo, na década de 1970.

Além do impacto tecnológico, a iniciativa tem sido destacada por autoridades e especialistas como um símbolo de cooperação científica e avanço da exploração espacial.