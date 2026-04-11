Trégua Ortodoxa entre Rússia e Ucrânia entra em vigor neste sábado

A ordem para interromper as operações militares foi transmitida ao ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, e ao chefe do Estado-Maior, Valeri Gerasimov. - (crédito: Nhac NGUYEN, Gavriil GRIGOROV / AFP / POOL)

A trégua entre Rússia e Ucrânia pela Páscoa Ortodoxa entrou em vigor neste sábado (11/4) na linha de frente do conflito, com duração prevista de 32 horas. Apesar da pausa anunciada por Moscou e aceita por Kiev, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advertiu que o Exército responderá “golpe por golpe” a qualquer violação do cessar-fogo.

O Kremlin informou que a suspensão das hostilidades começou às 16h no horário local (10h em Brasília) e se estenderá até o fim do domingo. A ordem para interromper as operações militares foi transmitida ao ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, e ao chefe do Estado-Maior, Valeri Gerasimov.

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Mesmo com o anúncio da trégua, as horas que antecederam sua entrada em vigor foram marcadas por intensificação dos ataques. Segundo autoridades ucranianas, pelo menos 160 drones foram lançados pela Rússia durante a noite, resultando na morte de quatro pessoas nas regiões leste e sul do país. Bombardeios também deixaram feridos em áreas como Sumi e Kramatorsk.

Do lado russo, ataques com drones atribuídos à Ucrânia atingiram a região de Krasnodar, provocando incêndio em um depósito de petróleo e danos a edifícios residenciais. Autoridades instaladas por Moscou em áreas ocupadas de Donetsk informaram ainda a morte de duas pessoas.

Em paralelo, os dois países realizaram uma troca de prisioneiros de guerra: 175 militares foram libertados de cada lado, além de 14 civis, sete ucranianos e sete russos, devolvidos aos seus territórios.

A guerra, iniciada com a invasão russa em fevereiro de 2022, já deixou centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados, sendo considerada o conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Avanço russo perde força

Nos últimos meses, os combates na linha de frente perderam intensidade relativa, enquanto ataques com drones passaram a dominar a dinâmica do conflito. Embora a Rússia tenha obtido ganhos territoriais graduais, esses avanços vêm desacelerando desde o fim de 2025, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com sede nos Estados Unidos.

Analistas apontam que a desaceleração está ligada, entre outros fatores, a restrições no uso de tecnologias essenciais. A Rússia enfrenta limitações no acesso à rede de satélites SpaceX, responsável pelo sistema Starlink, além de dificuldades relacionadas ao uso do aplicativo Telegram, amplamente utilizado na coordenação de operações com drones.

Apesar disso, a situação permanece desfavorável para a Ucrânia em regiões estratégicas como Donetsk. Moscou exige a retirada das forças ucranianas de cidades-chave como condição para um eventual acordo de paz, exigência rejeitada por Kiev, que considera a proposta equivalente a uma rendição.

Atualmente, a Rússia controla mais de 19% do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia, anexada em 2014, e grande parte da região do Donbass, formada por Donetsk e Lugansk.

Nos últimos dias, a Ucrânia intensificou ataques contra infraestrutura energética russa, especialmente portos exportadores de petróleo. A movimentação ocorre em meio à alta global dos preços do petróleo, impulsionada também por tensões no Oriente Médio, cenário que favorece economicamente Moscou.

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As negociações de paz seguem em impasse. Rodadas conduzidas com apoio dos Estados Unidos não avançaram, e o foco recente de Washington em outras crises internacionais contribuiu para a estagnação do diálogo.

Uma trégua semelhante foi anunciada na Páscoa Ortodoxa do ano passado, mas acabou sendo marcada por acusações mútuas de descumprimento. Desta vez, apesar do cessar-fogo formal, o histórico recente indica que a pausa pode ser frágil.

Com informações da Agência France-Presse*

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