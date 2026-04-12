Superliga B: Brasília cai na semifinal e segue fora da 1ª divisão

O Montes Claros bloqueou o sonho do Brasília Vôlei de subir para a primeira divisão da Superliga Masculina de Vôlei - (crédito: Alex Sezko)

O sonho do Brasília Vôlei de retornar à primeira divisão da Superliga Masculina está mais uma vez adiado. Na noite de sábado, o time candango perdeu para o Montes Claros por 3 sets a 0 na terceira partida melhor de três das semifinais. As parciais foram de 25/15, 25/22 e 25/21 no Ginásio Tancredo Neves. A serie termina 2 x 1.

O Brasília Vôlei figurou na elite pela última vez na temporada de 2022/2023. Naquela temporada, o time fez uma campanha aquém do esperado com 19 derrotas em 22 jogos. Desde então, cobiça o retorno à primeira divisão e acumula algumas frustrações nas semifinais.

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Além da promoção à elite na temporada de 2026/2027, o Montes claros está classificado para a decisão da Superliga B. "Fizemos uma grande temporada, foi merecido demais. A gente sabia do nosso objetivo. Voltar à elite é mkuito bom. A sensação é ótima", afirmou o oposto Jô, capitão do Montes Claros, em entrevista ao SporTV.

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"O jogo foi bem estudado, muito tático. A gente conseguiu acertar todas as marcações, os garotos foram muito comprometidos em todos os sentidos do jogo e foi uma ótima partida para a gente", avaliou o técnico Walner Santos ao canal por assinatura.

Gestor do projeto do Montes Claros, Andrey Souza destacou a resiliência do projeto do Montes Claros. "A gente trabalha muito, várias equipes caem e desistem do projeto, acabam o projeto. O Montes Claros Vôlei tem mais de uma década. Isso prova a resiliência, a coragem de toda a equipe do Norte de Minas e da continuidade. Esse resultado é de todos que trabalham em prol de representar o Norte de Minas no cenário nacional", celebrou.