EUA x Irã: Do acordo fracassado às ameaças de retomada da guerra

A tensão entre Estados Unidos e Irã recrudesceu, após Teerã rejeitar os termos de Washington para um cessar-fogo. Depois do fracasso das negociações em Islamabad, capital do Paquistão, o Comando Central dos EUA (Centcom) declarou que iniciará o bloqueio de todos os portos iranianos a partir das 11h desta segunda-feira (13/4) (pelo horário de Brasília). "O bloqueio será aplicado imparcialmente contra embarcações de todas as nações que entrarem ou saírem de portos e áreas costeiras iranianas, incluindo todos os portos iranianos no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã", escreveu o Centcom. Na prática, com a medida, as forças norte-americanas realizarão o bloqueio total do Estreito de Ormuz — o canal marítimo por onde passam 20% do petróleo produzido em todo o mundo.

O anúncio sucedeu o aviso feito pelo presidente Donald Trump, por meio de sua plataforma Truth Social, de que suas forças armadas assumiriam a proibição de navegação no Estreito de Ormuz. "Imediatamente, a Marinha dos Estados Unidos começará o processo de bloqueio de quaisquer e todos os navios que tentarem entrar ou sair do Estreito de Ormuz", escreveu Trump. "Qualquer iraniano que disparar contra nós, ou contra navios pacíficos, será explodido para o inferno", acrescentou o republicano, ao acusar Teerã de extorquir o mundo com Ormuz.

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O Irã reagiu prontamente e classificou as ameaças de Trump de "absolutamente ridículas e risíveis". Enviado de Teerã a Islamabad, Mohammad-Bagher Ghalibaf — presidente do Parlamento iraniano — enviou um recado aos EUA: "Se vocês lutarem, nós lutaremos; se vierem com lógica, lidaremos com lógica". "Não cederemos a nenhuma ameaça; que testem nossa vontade mais uma vez para que possamos lhes dar uma lição ainda maior", alertou.

A agência de notícias iraniana Sepah News divulgou um comunicado da Marinha do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã. Segundo o texto, qualquer "movimento em falso" no Estreito de Ormuz prenderá seus inimigos em "redemoinhos mortais". De acordo com Roberto Goulart Menezes, professor de relações internacionais da Universidade de Brasília (UnB), a tensão tende a se intensificar após a ameaça dos EUA de interceptar as embarcações. "Os Estados Unidos vinham aumentado a presença militar na região, por meio da Marinha, para controlar parte do Estreito de Ormuz. O plano de Trump não é o de pura e simplesmente abrir o canal. Ele nega toda e qualquer chance de soberania sobre o Estreito de Ormuz para o Irã", explicou ao Correio.

Menezes lembrou que os americanos tentaram ocupar uma das margens do estreito. "Agora, vão querer dominar todo o canal. Trump está não apenas incomodado, mas muito irritado com a possibilidade de o Irã impor barreiras à navegação em Ormuz. Os ataques ao Irã provavelmente serão retomados, e os EUA tentarão, de uma vez por todas, liberar o canal e colocá-lo sob a sua soberania."

"Risco altíssimo"

Ex-embaixadora do Paquistão nas Nações Unidas, nos EUA e no Reino Unido, Maleeha Lodhi advertiu que o bloqueio, por parte dos americanos, será uma manobra de "altíssimo risco". "Isso agravaria a situação e a levaria a uma fase muito perigosa. Aproximar-se da costa iraniana também poderia colocar em risco a vida de militares americanos", disse à reportagem.

Emma Salisbury — pesquisadora senior não residente do Programa de Segurança Nacional do Foreign Policy Research Institute (Instituto de Pesquisa em Política Externa) e pesquisadora associada no Royal Navy Strategic Studies Centre (Centro de Estudos Estratégicos da Marinha Real) — afirmou ao Correio que não espera nada além de retórica belicista de ambos os lados. "O imperativo é demonstrar força perante os públicos internos. O que realmente importa são as negociações", destacou, por e-mail, desde Londres.

Salisbury sublinhou que uma interrupção bem-sucedida na navegação em Ormuz pode se tornar ponto de pressão adicional para os EUA nas negociações com Teerã. "Mas, também, poderia potencialmente levar a ataques iranianos com mísseis e drones contra os navios de guerra da Marinha americana que impuserem o bloqueio."

Meir Litvak, diretor do Centro Aliança para Estudos Iranianos da Universidade de Tel Aviv, avalia o anúncio de Trump como "um ato de frustração e, talvez, mesmo de desespero". "O presidente ampliou o escopo de possibilidades por não atingir seus objetivos estratégicos. O conflito com o Irã ameaça destruir seu governo, caso termine em derrota, com o Estreito de Ormuz ainda sob controle iraniano e o impacto devastador disso na economia mundial", explicou ao Correio.



EU ACHO...

Emma Salisbury, pesquisadora senior não residente do Programa de Segurança Nacional do Foreign Policy Research Institute (Instuto de Pesquisa em Política Externa) (foto: Arquivo pessoal )

"O controle do Estreito de Ormuz é um ponto de atrito sério nas negociações — trata-se do maior instrumento de pressão que o Irã possui, dado o impacto na economia global. A questão é se a frustração de Trump o levará a ordenar novas ações militares, em uma tentativa de pressionar o Irã. Seja como for, a navegação provavelmente só será retomada pelo Estreito após um acordo de paz."

Emma Salisbury, analista do Programa de Segurança Nacional do Foreign Policy Research Institute

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